Κατρίνης: Η κυβέρνηση αρνείται να ελέγξει την αισχροκέρδεια (Video)

Ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN όπου μεταξύ άλλων κατέκρινε την κυβέρνηση για την αισχροκέρδεια στην αγορά αποδίδοντας την ευθύνη για την κλιμακούμενη ακρίβεια.

Είπε συγκεκριμένα ο κ. Κατρίνης: «Η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα παραμένει η υψηλότερη στην Ευρώπη. Η όποια τελική μείωση της τιμής οφείλεται στις επιδοτήσεις, οι οποίες προέρχονται από την υψηλή φορολογία στα καύσιμα και τα τρόφιμα.



Έχουμε την ευρωπαϊκή σύσταση για τη φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών εταιρειών κι όμως, από την πλευρά της κυβέρνησης, δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση».

Επίσης σημείωσε, ότι «στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης και η κυβέρνηση κωφεύει. Από την άλλη δεν έχουμε σχεδόν καθόλου ελέγχους στην αγορά. Συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο που έχει ψηφιστεί η διάταξη για την αισχροκέρδεια, έχουν επιβληθεί για αισχροκέρδεια στα τρόφιμα μόλις δύο ή τρία πρόστιμα, αφού το μόνο που νοιάζει τον κ. Γεωργιάδη και την κυβέρνηση είναι να κάνει επικοινωνιακά σώου κι όχι να υπάρξει αποτέλεσμα για την τσέπη του πολίτη».

Προέβλεψε επίσης ότι στο τέλος του Νοεμβρίου η κατάσταση δεν θα καλύτερη από τα τέλη Οκτωβρίου.

