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16.11.2022 21:48

Ανατροπή βυτιοφόρου στη Λάρισα: Παραμένει κλειστή η εθνική οδός – Μεγάλη ταλαιπωρία για οδηγούς και επιβάτες 2 τρένων (Photos/Video)

16.11.2022 21:48
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Συναγερμός έχει σημάνει στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Λάρισας, μετά από ανατροπή βυτιοφόρου που σημειώθηκε το μεσημερί της Τετάρτης (16/11).

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η ανατροπή του φορτηγού έγινε στο 367ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης και για τον λόγο αυτό σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση με εφαρμογή πρωτοκόλλου ενεργειών σε βυτιοφόρο όχημα.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί ειδικές εγκαταστάσεις με ρίψη αφρού από μακριά διότι εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος για έκρηξη. Την ίδια ώρα, βυτιοφόρο για τη μετάγγιση του υλικού έσπευσε στο σημείο.

Το βυτιοφόρο μετέφερε εύφλεκτο υλικό και στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ μεταβαίνουν ομάδα Σ.μη.Ε.Α της ΠΕΠΥΔ Θεσσαλίας και ειδική ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ.

Κλειστή η εθνική οδός

Το τροχαίο ατύχημα έχει προκαλέσει τον πλήρη αποκλεισμό της οδικής και της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στην περιοχή της Γυρτώνης κοντά στη Λάρισα.

Η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία τόσο στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου πραγματοποιώντας εκτροπές της κίνησης, όσο και τη σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Λάρισας και Λιτοχώρου καθώς έχει διακοπεί και η ρευματοδότηση.

Εκατοντάδες επιβάτες δύο αμαξοστοιχιών βρίσκονται σε δύο σταθμούς, στους οποίους σταμάτησαν τα τρένα στα οποία επέβαιναν από τις 18.15 χωρίς η αστυνομία να έχει δώσει ακόμα το πράσινο φως για να αποχωρήσουν με κάποιον άλλον τρόπο. Πρόκειται για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας 61, η οποία έχει σταματήσει στον Ευαγγελισμό και της 58, η οποία έχει ακινητοποιηθεί στη Λάρισα.

Συνολικά «εγκλωβισμένοι» σε διάφορα σημεία του δικτύου μεταξύ Λάρισας και Ευαγγελισμού εξαιτίας της διακοπής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο βασικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη εκτιμάται ότι είναι περίπου 1.000 επιβάτες των δύο αρτηριακών τρένων, αλλά και των συρμών του Προαστιακού. Εφόσον όμως το πρόβλημα δεν αποκατασταθεί, είναι πολύ πιθανό να προσεγγίσουν στην περιοχή και άλλα τρένα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, από τις 18.15 σήμερα, η κυκλοφορία μεταξύ Λάρισας – Λιτοχώρου έχει διακοπεί από την αστυνομία, εξαιτίας του συγκεκριμένου ατυχήματος.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 13:19
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