Καβγάς Λιακούλη – Μαρκόπουλου στην ΕΡΤ: Δεν υπήρξε χειροδικία, αλλά χυδαία επίθεση, λέει η βουλευτής – Τι απαντά ο κ. Μαρκόπουλος

Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε στον τηλεοπτικό αέρα εκπομπής της ΕΡΤ ανάμεσα στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη και τον συνάδελφό της από τη ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Η γραμματέας της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία που ανέφερε ότι ο κ. Μαρκόπουλος παραλίγο να χειροδικήσει εις βάρος της, σε δήλωσή της επισήμανε ότι το επεισόδιο ήταν λεκτικό.

«Δημοσιεύματα αναφέρονται σε «καυγά» μεταξύ του κ. Μαρκόπουλου, βουλευτή της ΝΔ και εμού κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής. Δεν υπήρξε “καυγάς”. Υπήρξε ανοίκεια και χυδαία επίθεση του κ. Μαρκόπουλου, ο οποίος, όπως ακριβώς και στη διάρκεια της εξεταστικής επιτροπής, έτσι και τώρα, συνεχίζει να συκοφαντεί και να ψεύδεται ασύστολα για πρόσωπα και κόμματα. Ο κ. Μαρκόπουλος είναι αλήθεια ότι εξετράπη και χρησιμοποίησε φράσεις και λέξεις, που δεν αρμόζουν στον οποιονδήποτε, πολύ δε περισσότερο, σε βουλευτή. Ξεκαθαρίζω ότι η επίθεσή του ήταν λεκτική και δεν αποπειράθηκε να χειροδικήσει, ούτε μεσολάβησε κάποιος για να τον εμποδίσει. Αυτό που απαιτήθηκε από όλους , ήταν να ζητήσει “συγγνώμη”. Δυστυχώς, εκείνος δεν ανταποκρίθηκε».

Τι ισχυρίζεται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

«Η διαφωνία ήταν έντονη, όμως αμιγώς λεκτική» αναφέρει από την πλευρά του ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και κάνει λόγο για «μια δυναμική διαφωνία με την Ευαγγελία Λιακούλη».

Αναλυτικά τι αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ:

«Επίπεδο ελληνικής δημοσιογραφίας: «Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Δημοκρατία «αποκαλύπτει» πως δήθεν «πιάστηκα στα χέρια με γυναίκα βουλευτή». Δηλαδή υπονοεί πως τη χτύπησα, προφανώς για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να σχηματιστεί εις βάρος μου εικόνα σεξιστικής και βίαιης σωματικής επίθεσης που φυσικά ποτέ δεν υπήρξε. Στις μέσα σελίδες γράφει «παρολίγον να πιαστούν στα χέρια»!!!! Στον τίτλο βεβαιώνει δηλαδή επίθεση κι εντός του ρεπορτάζ λέει άλλα.

Η δυσφήμιση σε όλο της το μεγαλείο.

Μια δυναμική διαφωνία με την Ευαγγελία Λιακούλη τη βάπτισαν επίθεση και βιαιοπραγία. Ντροπή. Προφανώς και ποτέ δεν συνέβησαν όσα βίαια περιγράφονται, η διαφωνία ήταν έντονη, όμως αμιγώς λεκτική και φυσικά διεκδικώ πλήρη ανασκευή του ψεύδους».

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