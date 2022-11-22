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Συμβουλές για ασφαλείς αγορές κατά την περίοδο της Black Friday 2022 και Cyber Monday δίνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας.

«Οι καταναλωτές είναι εκείνοι που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καθορίζουν τον χρόνο και το περιεχόμενο των αγορών τους με σύνεση, στη βάση των πραγματικών αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων τους και, πάντως, όχι υπό καθεστώς ψυχολογικής παρόρμησης». Αυτό υπογραμμίζει ο Συνήγορος του Καταναλωτή με αφορμή τις εκπτωτικές περιόδους της Black Friday και της Cyber Monday.

Όπως σημειώνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή, οι υπερβολικά ή οι ασυνήθιστα μεγάλες μειώσεις τιμών ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να υποκρύπτουν δόλιες πρακτικές, όπως για παράδειγμα η παραπλανητική πώληση απομιμητικών προϊόντων.

Επομένως, οι καταναλωτές, πλην των καλών τιμών, θα πρέπει να αναζητούν συνδυαστικά και άλλες εγγυήσεις ότι όντως πρόκειται να πραγματοποιήσουν μια συμφέρουσα και ασφαλή συναλλαγή από νόμιμα και έγκυρα ηλεκτρονικά καταστήματα, όπως ενδεικτικά:

Ότι διατίθενται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του καταστήματος πλήρη ταυτοποιητικά στοιχεία: Εταιρική επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική και ηλεκτρονική (email) διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας (που θα πρέπει να είναι σταθερά και όχι κινητά), αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (τον οποίο οι καταναλωτές ενθαρρύνονται να επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι, ανατρέχοντας στον σύνδεσμο

Ότι παρέχεται ποικιλία εναλλακτικών τρόπων πληρωμής, συμπεριλαμβανόμενης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, και όχι μόνο η αντικαταβολή ή η τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό. Ειδικά η τραπεζική κατάθεση, εάν εμφανίζεται ως αποκλειστικός τρόπος πληρωμής και εάν, ταυτόχρονα, απαιτείται από τον έμπορο η προεξόφληση όλου του ποσού της αγοράς, θα πρέπει να προβληματίζει ιδιαιτέρως τους καταναλωτές και να τους καθιστά εξαιρετικά διστακτικούς.

Ότι παρέχεται η δυνατότητα της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, καθώς και, σε ευδιάκριτο σημείο της ιστοσελίδας του εμπόρου, το link προς τη σχετική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν από πριν ότι είναι ενεργό και ότι παραπέμπει στη σωστή υπερσύνδεση.

Ότι δεν εντοπίζεται μεγάλος αριθμός ορθογραφικών και γραμματικών- συντακτικών λαθών σε σημαντικά κείμενα της ιστοσελίδας του εμπόρου (πχ στις περιγραφές των προϊόντων, στους όρους χρήσης ή στην πολιτική προσωπικών δεδομένων), τα οποία είναι ένδειξη προχειρότητας, αλλά και ενδεχομένως δόλιων προθέσεων και θα πρέπει, συνεπώς, να αποτρέπουν τους καταναλωτές από την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής, που ίσως εκ των υστέρων αποβεί επιζήμια.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια εκπτωτικών περιόδων, τα δικαιώματα των καταναλωτών (υπαναχώρηση από εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος συμβάσεις, δωρεάν επιδιόρθωση ή αντικατάσταση ελαττωματικών ή μη αντίστοιχων με την παραγγελία προϊόντων, κ.λπ.) ισχύουν στο ακέραιο, χωρίς μονομερείς ή αυθαίρετες εξαιρέσεις από την πλευρά των εμπόρων.

Τέλος, επισημαίνεται πως, για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουν με κάποιον προμηθευτή σε σχέση με τα δικαιώματά τους, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται για δωρεάν βοήθεια κατά περίπτωση στον Συνήγορο του Καταναλωτή (εάν η διαφορά είναι με έμπορο εντός Ελλάδας) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (εάν η διαφορά είναι διασυνοριακή, με έμπορο που εδρεύει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία και τη Νορβηγία).

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