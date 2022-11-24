Κιβωτός του Κόσμου: Χωρίς άδεια οι δομές σε Πωγωνιανή και Κόνιτσα – Μπαράζ ελέγχων

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Σοκ προκαλούν οι συνεχείς αποκαλύψεις για την «Κιβωτό του Κόσμου» μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση και ασέλγεια που άνοιξαν τον Ασκό του Αιόλου.

Σύμφωαν με ρεπορτάζ του Mega, οι δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Πωγωνιανή και στην Κόνιτσα λειτουργούσαν χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φιλοξενώντας μάλιστα 45 ανηλίκους, ηλικίας 5 έως 18 ετών.



Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πολλά παιδιά φιλοξενούνταν στις δομές δίχως να υπάρχουν έγγραφα με τα στοιχεία τους, το πιστοποιητικό γεννήσεώς τους και την οικογενειακή τους κατάσταση.

Ανάλογη αποκάλυψη είχε γίνει και για τη δομή της Καλαμάτας.

Επιπλέον, φαίνεται ότι η «Κιβωτός» χώριζε τα αδέρφια που στέλνονταν στην ΜΚΟ, απαγορεύοντας κάθε επικοινωνία ύστερα μεταξύ τους, ενώ δεν διευκόλυνε καμία διαδικασία αναδοχής ή υιοθεσίας, με αποτέλεσμα πολλά από τα παιδιά να διαμένουν στις δομές κατά μέσο όρο 7 χρόνια.





Έρευνα στη δομή της Χίου





Μετά τα κεντρικά της Κιβωτού του Κόσμου στον Κολωνό, έλεγχος της οικονομικής αστυνομίας γίνεται και στη δομή της ΜΚΟ στη Χίο.



Δυο αυτοκίνητα της αστυνομίας βρέθηκαν στη δομή της Χίου και μετέφεραν φακέλους, σύμφωνα με την εκπομπή Tlive στον Alpha.

Τα οικονομικά στοιχεία της Κιβωτού του Κόσμου έχουν μπει στο στόχαστρο, αφού τα ποσά που ακούγονται για τις δωρεές και τις χορηγίες φαίνονται αστρονομικά.

Από το 2017 έως το 2022, σύμφωνα με τον Alpha, οι δωρεές και οι χορηγίες στην Κιβωτό του Κόσμου ξεπερνούν κατά πολύ τα 30 εκατομμύρια ευρώ και ίσως φτάνουν ακόμη και τα 40 εκατ. ευρώ.



Το ποσό αυτό, μάλιστα, μπορεί να φτάνει τα 90 εκατ. ευρώ για το διάστημα από το 2007 έως το 2022.

Παράλληλα, πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η πρεσβυτέρα φέρεται να αφαίρεσε το περιεχόμενο τραπεζικής θυρίδας μετά τις αποκαλύψεις για τα όσα συνέβαιναν στην «Κιβωτό του Κόσμου».

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