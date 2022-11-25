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25.11.2022 11:54

Κόνιτσα: Μαρτυρικός θάνατος για 92χρονη – Εγκλωβίστηκε και κάηκε ζωντανή μέσα στο σπίτι της

25.11.2022 11:54
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Αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα. Οταν έπιασε φωτιά το σπίτι της δεν μπόρεσε να φύγει. Εγκλωβίστηκε και είχε έναν φρικτό θάνατο. Κάηκε ζωντανή.

Πρόκειται για μία 92χρονη γυναίκα. Η ανείπωτη τραγωδία, όπως αναφέρει το epirus-tv εκτιλύχθηκε σήμερα το πρωί λίγο πριν τις 9 στην Κόνιτσα όταν από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι της, εντοπίστηκε απανθρακωμένη .

Αστυνομία και Πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο, σπάζοντας από κοινού την πόρτα της οικίας με την άτυχη ηλικιωμένη να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις της.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα ενώ τα ακριβή αίτια ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Π.Υ Κόνιτσας.

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