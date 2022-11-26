«Κιβωτός του Κόσμου»: Παράλληλες έρευνες σε Πωγωνιάνη και Κόνιτσα – Τα πεταμένα ρούχα στο ποτάμι (Videos)

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Ερωτήματα προκαλούν οι εικόνες από τα πεταμένα παιδικά ρούχα σε ποτάμι στην Πωγωνιανή, τα οποία φέρονται να προέρχονταν από δωρεές στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Η ΕΡΤ πραγματοποίησε αυτοψία στα σημεία που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, πετάγονταν ρούχα που είχαν δοθεί στην Κιβωτό, μαζί με τις κρεμάστρες.

Εντόπισε δύο σημεία. Το ένα στην είσοδο του χωριού Πωγωνιανή και το άλλο περίπου 300 μέτρα από τις εγκαταστάσεις της Δομής.

Προκαταρκτική έρευνα της Εισαγγελίας Βόλου

Στο μεταξύ, προκαταρκτική έρευνα που αφορά στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου, στο Διμήνι Βόλου, παρήγγειλε η Εισαγγελία Βόλου, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας. Η προκαταρκτική ανατέθηκε προκειμένου να εντοπιστούν οι καταγγέλλοντες – πρώην τρόφιμοι της δομής και να καταθέσουν για όσα έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι άλλες δύο προκαταρκτικές έρευνες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αφορούν: στην καταγγελία του πρώην εργαζομένου της δομής, Χρόνη Χλίτσιου, τον περασμένο Αύγουστο, για κακοποίηση τριών παιδιών από στέλεχος της Κιβωτού που ήρθε από την Αθήνα και στην καταγγελία πρώην τρόφιμου για ξυλοδαρμό που έγινε στον Συνήγορο του Πολίτη.

«Έγινε μήνυση για κακοποίηση»

Κι ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη συγκλονίζει η μαρτυρία ενός 8χρονου αγοριού, για την πολλαπλής μορφής κακοποίηση που υποστηρίζει πως υπέστη μέσα σε δομή της «Κιβωτού του Κόσμου».

Η μητέρα του ήταν εκείνη που επέμενε να ακουστεί η φωνή του παιδιού της να καταγγέλλει όσα ανατριχιαστικά αναφέρει ότι έχει βιώσει, μέσα στην δομή φιλοξενίας όπου υποτίθεται τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκουν μια ζεστή αγκαλιά, στοργή και φροντίδα.

Το παιδί αναφέρει ότι το κλείδωναν στο περιβόητο κλουβί, όταν έκανε αταξίες και πως το «ξεχνούσαν» στην απομόνωση για ώρες, ότι του έδιναν να φάει χαλασμένο φαγητό, ότι το είχαν χωρίσει από τα αδέλφια του και ότι έχει υποστεί και σωματική βία από ανθρώπους της «Κιβωτού του Κόσμου».

«Το καλοκαίρι του 2022 κακοποιήθηκαν τα δυο αγόρια»

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, ο Στυλιανός Σμπώκος ανέφερε: «Τα τρία παιδιά αυτής της γυναίκας μπήκαν στην Κιβωτό μετά από εισαγγελική παρέμβαση εξαιτίας δήθεν παραμέλησης προς αυτά κι έτσι το καλοκαίρι του 2022 τα δύο αγόρια κακοποιήθηκαν».

Ο δικηγόρος κατήγγειλε ότι υπάρχουν φωτογραφίες από την πλευρά της μητέρας που αποδεικνύουν την κακοποίηση των δύο ανήλικων αγοριών.

Τα αγόρια χτυπήθηκαν με συνέπεια να υποβληθούν μηνύσεις σε αστυνομικό τμήμα. Ενώ και το κορίτσι της οικογένειας που είναι 4 ετών παρουσίασε μία συμπεριφορά να τρομάζει, να ξυπνάει τα βράδια, σύμφωνα με τον δικηγόρο.

Μετά τις μηνύσεις τα παιδιά μεταφέρθηκαν στην δομή του Βόλου με την αιτιολογία έλλειψης χώρου.

Στην δομή του Βόλου κακοποιήθηκαν και η κακοποίηση αυτή αποτελεί μέρος της καταγγελίας που είχε κάνει υπάλληλος της δομής του Βόλου που παραιτήθηκε.

Ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι για την κακοποίηση που συνέβη στα παιδιά στην δομή του Βόλου δεν κατέθεσαν μήνυση γιατί σκοπός της μητέρας ήταν να πάρει πίσω τα παιδιά της.

Έγιναν επανειλημμένες αιτήσεις στην Εισαγγελία του Βόλου για να επανεξεταστεί το θέμα και το αποτέλεσμα ήταν η κα. Εισαγγελέας Ανηλίκων να πιστέψει την μητέρα, αγνόησε τις εκθέσεις των κοινωνικών υπηρεσιών και των δομών, όπως περιέγραψε ο δικηγόρος.

Στις 17 Οκτωβρίου με νέα διάταξη τα παιδιά επέστρεψαν στην μαμά τους.

«Ιατροδικαστική έκθεση αποδεικνύει την κακοποίηση»

Στη συνέχεια ο κ. Σμπώκος επισήμανε ότι τα παιδιά έχουν εξεταστεί από ιατροδικαστή.

«Η ιατροδικαστική εξέταση έγινε όταν έγινε η κακοποίηση. Η απάντηση της δομής στην μήνυση αυτή ήταν να πει ότι τα παιδιά έχουν χτυπήσει ανεβαίνοντας πάνω στα δέντρα», ανέφερε.

»Τα παιδιά μέχρι και σήμερα δεν έχουν κληθεί από την Αστυνομία να καταθέσουν», κατέληξε.

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