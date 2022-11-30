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30.11.2022 10:39

TAZ: «Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης είναι στο επίκεντρο του “ελληνικού Watergate”»

30.11.2022 10:39
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο επίκεντρο του «ελληνικού Watergate», όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα «Tageszeitung» (taz), αναφερόμενη στο σκάνδαλο των υποκλοπών στη χώρα μας.

Όπως αναφέρει το Deutsche Welle, στην εισαγωγή του ρεπορτάζ –με τίτλο «το Watergate της Ελλάδας»– σημειώνεται πως «δημοσιογράφοι αποκαλύπτουν παρακολουθήσεις σε περισσότερα από 100 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πολλών εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στο επίκεντρο του σκανδάλου ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης».

Το ρεπορτάζ ενημερώνει το γερμανόφωνο κοινό για το ποιος είναι ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης και η εφημερίδα του Documento και συμπληρώνει πως: «…το Documento έδωσε συνέχεια με νέες λίστες. Σε 106 ανέρχεται ο αριθμός των ατόμων που φέρεται να παρακολουθούνταν από το Predator στην Ελλάδα. Στα θύματα περιλαμβάνονται εκτός από Έλληνες πολιτικούς, αξιωματούχους και επιχειρηματίες και 16 εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η υπόθεση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη αποκαλύφθηκε ήδη την άνοιξη. Άλλες σημαντικές περιπτώσεις είναι ο Αλέξης Παπαχελάς, αρχισυντάκτης της συντηρητικής, φιλελεύθερης εφημερίδας “Καθημερινή” και ο αριστερός εκδότης Αντώνης Δελλατόλας της σατιρικής εφημερίδας “Το Ποντίκι”».

Το ρεπορτάζ αναφέρεται και σε άλλα ονόματα, ενώ συμπληρώνει πως «στο στόχαστρο του “ελληνικού Watergate” έχει μπει ο συντηρητικός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης». «Γεγονός που δεν είναι περίεργο αφού μια από τις πρώτες πράξεις του όταν ανέλαβε την εξουσία ήταν να θέσει, τον Ιούλιο του 2019, τις μυστικές υπηρεσίες υπό τον άμεσο έλεγχό του. Εν τω μεταξύ, παρά το ό,τι προσκλήθηκε, έλαμψε δια της απουσίας του όταν η ερευνητική επιτροπή Pega του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διερευνούσε πρόσφατα την υπόθεση της χρήσης λογισμικού παρακολουθήσεων στην Αθήνα».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 13:12
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