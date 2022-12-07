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07.12.2022 13:41

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κατεψυγμένο ρολό κοτόπουλο γεμιστό με μπέικον και τυρί λόγω σαλμονέλας (photo)

07.12.2022 13:41
chicken-roll

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Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ανακαλεί από την αγορά κατεψυγμένο ρολό κοτόπουλο γεμιστό με μπέικον και τυρί στο οποίο εντοπίστηκε σαλμονέλα.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, κατά τη διενέργεια ελέγχων προέβη σε δειγματοληψία παρασκεύασματος κρέατος, με τα στοιχεία «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ – ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ γεμιστό με μπέικον και τυρί κατεψυγμένο», με ημερομηνία σφαγής και συσκευασίας 24-11-22 και ανάλωση έως 24-11-23, που παράγεται από την εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ.

Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων στο κτηνιατρικό εργαστήριο Ιωαννίνων διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp..

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

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