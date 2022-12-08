New York Times: Η ελληνική κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι έδωσε άδεια στην Intellexa για εξαγωγή του Predator

Δημοσίευμα «βόμβα» των New York Times, αναφέρει ότι η ελληνική κυβέρνηση χορήγησε άδεια στην εταιρία Intellexa για εξαγωγή του λογισμικού Predator, δίνοντας νέα διάσταση στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Στο δημοσίευμα, υπό τον τίτλο «Πώς η παγκόσμια βιομηχανία spyware βγήκε εκτός ελέγχου», οι New York Times αναφέρουν ότι η ελληνική κυβέρνηση παραδέχθηκε, μετά από σχετική ερώτηση, ότι έδωσε άδεια στην Intellexa να πουλήσει το Predator στην Μαδαγασκάρη. Υπενθυμίζεται ότι η Intellexa είναι η εταιρία που φέρεται να εμπορεύεται το Predator στην Ελλάδα.

«Μετά από ερωτήσεις των New York Times, η ελληνική κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι έδωσε στην εταιρεία Intellexa άδειες για την πώληση του Predator σε τουλάχιστον μία χώρα με ιστορικό καταστολής, τη Μαδαγασκάρη. Οι Times απέκτησαν επίσης μια επιχειρηματική πρόταση που έκανε η Intellexa για να πουλήσει τα προϊόντα της στην Ουκρανία, η οποία απέρριψε την πρόταση πώλησης», σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Το ρεπρτάζ μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, επιβεβαίωσε ότι ένα τμήμα του υπουργείου εξέδωσε δύο άδειες εξαγωγής στην Intellexa στις 15 Νοεμβρίου 2021. Ενδεικτικό της πίεσης υπό την οποία βρίσκεται η χώρα, ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε ότι ο γενικός επιθεωρητής του υπουργείου ξεκίνησε εσωτερική έρευνα μετά από δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο σχετικά με την εταιρεία».

«Η έρευνα των Times βασίστηκε στην εξέταση χιλιάδων σελίδων ντοκουμέντων – συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εγγράφων στην Κύπρο, απόρρητων κοινοβουλευτικών καταθέσεων στην Ελλάδα και μια μυστική έκθεση της στρατιωτικής αστυνομίας του Ισραήλ- όπως και συνεντεύξεις με δεκάδες δικαστικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους, ανθρώπους που εργάζονται σε υπηρεσίες της εφαρμογής του νόμου, επιχειρηματικούς παράγοντες και θύματα hacking σε πέντε χώρες» αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Το ρεπορτάζ υπογράφουν τρεις δημοσιογράφοι, η Ματίνα Στέβις Γκρίντνεφ (επικεφαλής του γραφείου των Βρυξελλών για την ΕΕ), ο Ρόνεν Μπέργκμαν, συντάκτης με έδρα στο Ισραήλ και ο ρεπόρτερ Μαρκ Μαζέτι, δύο φορές βραβευμένος με Πούλιτζερ.

Διαβάστε επίσης:

Κυρανάκης: Δεν πιστεύω ότι ο αστυνομικός πυροβόλησε απρόκλητα – Οι ρομά βιάζουν και πουλάνε παιδιά στους καταυλισμούς (video)

Οικονόμου για τις αντιδράσεις των Ρομά: Καμία ανοχή σε πράξεις βίας απέναντι σε όργανα της τάξης

Μητσοτάκης: Αντεπίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για τις υποκλοπές – Τι ανακοίνωσε για την ΕΥΠ