Αστυνομική επιχείρηση κατά των Ρομά στη Δυτική Αττική – Επτά συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές (Video/Photos)

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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ από το πρωί της Πέμπτης (8/12) σε καταυλισμούς Ρομά σε Ζεφύρι, Μενίδι και Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σκοπός της επιχείρησης είναι η καταστολή της εγκληματικότητας στην περιοχή, ωστόσο αφορμή δόθηκε από τα επεισόδια που έχουν ξεκινήσει από προχθές.

Η επιχείρηση διεξάγεται κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή επικρατεί αναβρασμός με αφορμή το σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου Ρομά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια της καταδίωξης στην Θεσσαλονίκη.

Στην επιχείρηση λαμβάνουν μέρος δυνάμεις των ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και όλων των άλλων υπηρεσιών καθώς και ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ και οχήματα ρίψης νερού «Αίαντες».

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει επτά συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές, ενώ η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι αργά το βράδυ.

Είχε προηγηθεί νύχτα έντασης σε Ασπρόπυργο και Άνω Λιόσια

Έκρυθμη παρέμεινε όλο το βράδυ της Τετάρτης (7/12) η κατάσταση σε Ασπρόπυργο και Άνω Λιόσια εξαιτίας της έντασης μεταξύ Ρομά και της Αστυνομίας.

Αφορμή των επεισοδίων ο πυροβολισμός απο αστυνομικό του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη – ο οποίος εξακολουθεί και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Χθες το βράδυ ομάδα ατόμων Ρομά έκανε διάρρηξη και στη συνέχεια έβαλε φωτιά σε ένα κατάστημα ελαστικών στον Ασπρόπυργο, με τον καπνό να «πνίγει» την περιοχή – μάλιστα το 112 έστειλε μήνυμα σε όσους βρίσκονταν κοντά στην Λεωφόρο ΝΑΤΟ να καταφύγουν σε κλειστό κτίριο προκειμένου να αποφύγουν τις επικίνδυνες εισπνοές.

Η περιφερειακή Αιγάλεω είχε ακόμα και το πρωί μεγάλα προβλήματα, αφού από την Αττική Οδό προς τα διυλιστήρια η κυκλοφορία γίνεται μόνο στο ένα ρεύμα, αφού ο δρόμος έχει γεμίσει με μπουκάλια, καμένα λάστιχα και πέτρες.

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