Μητσοτάκης από Δυτική Αττική: Δεν θα ακολουθήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ στο… «ροντέο»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το μήνυμα ότι η ΝΔ δεν πρόκειται να ακολουθήσει την αντιπολίτευση στην μετατροπή, όπως είπε χαρακτηριστικά, της πολιτικής ζωής της χώρας σε “ροντέο” έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Νομαρχιακή Συνέλευση της ΔΕΕΠ Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών είπε, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος, είπε ότι η κυβέρνηση “δεν θα μπει στον πειρασμό να ανταγωνιστεί με τους αντιπάλους μας στη λάσπη και στην τοξικότητα. Αυτός που επενδύει σε τέτοιες πρακτικές είναι κατά κανόνα αυτός ο οποίος δεν έχει να σας πει τίποτα για τα δικά σας προβλήματα, ο οποίος δεν έχει λύσεις οι οποίες να αντέχουν στη βάσανο της σύγκρισης. Και ίσως κουβαλώντας και κάποια πολιτική “τεχνογνωσία” η οποία να έρχεται από το βαθύ παρελθόν -αναφέρθηκε σε αυτή ο Δημήτρης- να επιλέγει να κάνει τη ζωή της χώρας ροντέο”.

“Δε θα τους ακολουθήσουμε. Θα απαντάμε πάντα με ευθύτητα και με αυτοπεποίθηση. Αλλά μην περιμένετε από μας ότι δεν θα μιλήσουμε για το έργο μας και ότι δεν θα μιλήσουμε κυρίως για το σχέδιό μας για την επόμενη τετραετία. Δεν σε ψηφίζει κανείς μόνο γι’ αυτά τα οποία έκανες, σε ψηφίζει γι’ αυτά τα οποία θέλεις να κάνεις“, είπε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι “δεν μιλάμε για πρώτες και δεύτερες εκλογές, μια είναι η κάλπη. Μια είναι η κάλπη και αυτή θα δώσει τελικά -έστω και αν χρειαστεί να έχει δύο εκδοχές- την αυτοδυναμία στη ΝΔ“.

Ο Κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τα όσα έκανε η κυβέρνηση ως τώρα, αλλά και τους στόχους της για την επόμενη τετραετία, υπογραμμίζοντας, παράλληλα ότι “έχω κουραστεί, να ακούω διάφορους να μιλάνε για “προοδευτική διακυβέρνηση”. Έχει η χώρα προοδευτική διακυβέρνηση και είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά για τα οποία μίλησα πρόοδος είναι. Δεν είναι οπισθοδρόμηση. Και το γνωρίζετε καλά και εσείς εδώ στην Δυτική Αθήνα. Γνωρίζετε και το δικό μου προσωπικό ενδιαφέρον για μια περιοχή με την οποία όπως, σας είπα, με συνδέουν πολιτικοί αλλά και φιλικοί δεσμοί πολλών ετών”.

Κάνοντας ειδική αναφορά στην ενέργεια κρίση, ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι “θυμάστε πόσο αρνητικές ήταν οι προβλέψεις στο τέλος του φθινοπώρου: ο χειμώνας θα είναι “δραματικός”, θα είναι μια “τραγωδία οικονομική”, “δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τις τιμές”. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα εισαγόμενου πληθωρισμού. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Όμως, στηρίξαμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Το βλέπετε, κάθε φορά που λαμβάνετε ένα λογαριασμό ξέρετε ότι αν δεν υπήρχε η κρατική επιδότηση ο λογαριασμός θα ήταν πολύ μεγαλύτερος. Βλέπετε, οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης δεν ήταν τελικά τόσο άσχημες όσο κάποιοι βεβαίωναν. Όμως ήρθαμε και προσθέσαμε 300 εκατομμύρια ευρώ ως επίδομα θέρμανσης, η πρώτη δόση του οποίου θα εκταμιευθεί εντός αυτού του μήνα”.

Διαβάστε επίσης:

Κουτσούμπας: «Πότε με τους Πάτσηδες και πότε με τις διάφορες Καϊλή στηρίζουν τη σαπίλα του συστήματος»

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Αστειότητες και φτηνός αντιπερισπασμός του κ. Οικονόμου – Ποιοι ήταν τελικά οι λόγοι παρακολούθησης του Χατζηδάκη;»

Kακοκαιρία «Gaia»: Κατολίσθηση στην Άρτα παρέσυρε σπίτια – Προειδοποίηση του «112» σε Σάμο, Κρήτη και Δωδεκάνησα