Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό: Παρέμβαση Ρουβίκωνα στον οίκο ανοχής όπου βίαζαν το παιδί

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Παρέμβαση στον οίκο ανοχής, όπου ο Ηλίας Μίχος φέρεται να εκπόρνευε την 12χρονη από τον Κολωνό, έκαναν μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας».

Όπως φαίνεται και από τη φωτογραφία που ανάρτησαν στο Facebook, έγραψαν με σπρέι στον τοίχο του οίκου ανοχής «Εδώ βίαζαν τη 12χρονη» και πέταξαν κόκκινη μπογιά.

Στη σχετικά ανάρτηση, η αναρχική συλλογικότητα αναφέρει:

«Έχουμε χρέος ως οργάνωση που οραματιζόμαστε μια διαφορετική κοινωνία, να κάνουμε αυτή την προσπάθεια που μας επιτρέπει η δύναμή μας, ώστε να διαφυλάξουμε πως δεν θα ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Σε κανένα άλλο παιδί, αγόρι ή κορίτσι, σε καμία άλλη γυναίκα.

Γι’ αυτό και σήμερα αποφασίσαμε να παρέμβουμε στον οίκο ανοχής της ντροπής. Το κολαστήριο από το οποίο θησαύριζε ο Μίχος και το οργανωμένο έγκλημα από πίσω του. Χάρη στη σεξουαλική εκμετάλλευση, στη προσβολή της ίδιας της ζωής, ενός 12χρονου κοριτσιού.

Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να λειτουργεί ακόμα αυτός ο οίκος ανοχής, αφού η κυβέρνηση δεν έκανε καμία κίνηση ώστε να μπει λουκέτο μια και καλή. Αυτό το μέρος να κλείσει ώστε μη γίνει ποτέ ξανά τόπος κακοποίησης ανηλίκων. Να μη ζήσει ποτέ ξανά κανένας άνθρωπος, μικρός ή μεγάλος, δίχως τη θέλησή του, αυτή τη φρίκη».

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