Άδωνις Γεωργιάδης: Ασφαλώς και δεν υπάρχει αισχροκέρδεια – 1004 ευρώ τον χρόνο το κέρδος από το Καλάθι του Νοικοκυριού (video)

Το κέρδος για κάθε νοικοκυριό από το καλάθι του νοικοκυριού ανέρχεται σε 1004 ευρώ τον χρόνο, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης κι Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό mega.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την πρώτη εβδομάδα της λειτουργίας του μέτρου το καλάθι κόστιζε 125 ευρώ, ενώ 8 εβδομάδες μετά πλέον κοστίζει 107,5 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14%.

«Ασφαλώς και δεν υπάρχει αισχροκέρδεια, οι τιμές ανέβηκαν από τον πληθωρισμό. Η άνοδος του πληθωρισμού δεν είναι αποτέλεσμα αισχροκέρδειας, οφείλεται σε αντικειμενικούς λόγους», είπε ο κ. Γεωργιάδης που παραδέχτηκε ωστόσο πως το καλάθι του νοικοκυριού δεν κατάφερε να σταματήσει τον πληθωρισμό.

Το Καλάθι και ο… Φλέμινγκ

Στην παρατήρηση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου ότι η κυβέρνηση άργησε να πάρει το μέτρο ο Άδωνις Γεωργιάδης γέλασε ειρωνικά και εκνευρισμένος ρώτησε τον δημοσιογράφο: «Έχετε άλλη χώρα που το έχει πάρει; Μία μπορείτε να μου δείξετε;»

«Ναι, αν είχαμε σκεφτεί νωρίτερα τον μηχανισμό, θα ήταν καλύτερα. Κι ο Φλέμινγκ αν είχε βρει την πενικιλίνη δύο αιώνες πριν, θα είχαν σωθεί χιλιάδες ζωές… Αντί να λέμε μπράβο στον Φλέμινγκ που βρήκε την πενικιλίνη, λέμε γιατί δεν τη βρήκε δύο αιώνες πριν; Τώρα είναι σοβαρή συζήτηση αυτή; Όταν βγήκα και ανακοίνωσα το Καλάθι την πρώτη βδομάδα μόνο με βρίζατε… Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, οι δημοσιογράφοι…» είπε ο Υπουργός.

«Αμα δεν βγαίνεις, θα πάρεις φέτα από το καλάθι του νοικοκυριού, έχουμε φέτα φτηνή. Άμα δεν σου αρέσει αυτή η φέτα θα την πληρώσεις, όλα στη ζωή δεν γίνονται ταυτόχρονα…» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η κυβέρνηση πήρε μία σειρά μέτρων, όπως το καλάθι του νοικοκυριού, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ώστε να ενισχύσει έμμεσα τους μισθούς.

«Η κυβέρνηση πιστεύει ακράδαντα στη μείωση φόρων. Έχουμε μειώσει 26 φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Δεν μπορούμε εν μέσω πληθωρισμού να κάνουμε γενικά μέτρα μείωσης φόρων πια, δεν το επιτρέπει το Eurogroup και οι αγορές», είπε.

«Δεν μπορούμε να πάμε στο κάθε νησί να φτιάχνουμε σούπερ μάρκετ»

Απαντώντας σε ερώτηση της Ανθής Βούλγαρη ότι υπάρχουν παράπονα από πολίτες που μένουν στην περιφέρεια και στα νησιά, ότι δεν μπορούν να κάνουν χρήση του καλαθιού του νοικοκυριού, επειδή δεν υπάρχουν στην περιοχή τους μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ο υπουργός σημείωσε πως υπάρχουν κάποια νησιά που δεν έχουν μπει στο καλάθι του νοικοκυριού, τα οποία είναι λίγα, ενώ το μέτρο έχει καλύψει πάνω από 90% του πληθυσμού.

«Το 95% του πληθυσμού έχει καλάθι του νοικοκυριού. Το ότι μπορεί σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο να μην έχει μεγάλο σούπερ μάρκετ, το δέχομαι. Δεν μπορούμε να πάμε στο κάθε νησί να φτιάχνουμε σούπερ μάρκετ. Ο λόγος που έχουμε βάλει τα σούπερ μάρκετ στο καλάθι του νοικοκυριού και όχι τις μικρότερες αλυσίδες είναι πολύ απλός. Εάν βάλω τα μικρότερα καταστήματα στο «καλάθι» θα τα καταστρέψω», εξήγησε.

«Επιβραβεύουμε την προσπάθεια των σούπερ μάρκετ να χαμηλώσουν τις τιμές. Εάν βάλω τα μικρά καταστήματα, που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις τιμές των σούπερ μάρκετ, θα δούμε τα μίνι μάρκετ πάντα να είναι ακριβότερα. Καλό θα τους κάνει ή κακό;», διερωτήθηκε.

