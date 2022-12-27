Σάρωσαν τα παϊδάκια – Ψηφίστηκαν στα 50 καλύτερα πιάτα του κόσμου (Πίνακας)

Φανταστείτε εικόνα: Σε ταβέρνα με παρέα και να έρχονται τα παϊδάκια ξεροψημένα, καλο αλατισμένα με πατάτες τηγανητές, τυροκαφτερή, και λίγο καλό κρασάκι.

Μάλλον αυτή την εικόμνα είχαν στο μυαλό τους οι ψηφοφόροι του ΤasteAtlas και ψήφισαν τα παϊδάκια στα 50 καλύτερα πιάτα όλου του κόσμου.

Το TasteAtlas, το site που ασχολείται με φαγητά από όλο τον κόσμο, δημοσίευσε την λίστα με τα top-50 του 2022 και όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, τα ελληνικά πιάτα δεν θα μπορούσαν να λείπουν.

Συνολικά σε αυτή, υπάρχουν 3, με τα αρνίσια παϊδάκια να βρίσκονται στην υψηλότερη θέση, την 15η συγκεκριμένα, με 4.69.

Ακολουθεί ο γύρος στην 31η με 4.63, το γιουβέτσι στην 36η με 4.62 και ο μπακαλιάρος στην 41η με 4.60.

Μάλιστα, επειδή υπήρξαν κάποιες ενστάσεις για τα φαγητά αυτά, αλλά και την τελική κατάταξη τους, το TasteAtlas εξήγησε πως λειτουργεί το σύστημα.

Ξεκαθάρισε πως κάποιες ψήφοι δεν αναγνωρίζονται από το σύστημα, όταν είναι εθνικές. Πότε γίνεται αυτό; Όταν για παράδειγμα ένας Έλληνας δίνει υψηλή βαθμολογικό στα πιάτα της χώρας του και χαμηλή σε αυτή της γειτονικής Τουρκίας.

