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Mία από τις πιο επιτυχημένες κωμικές σειρές μυστηρίου του Hulu, το «Only Murders In The Building» ξεκίνησε τα γυρίσματα του τρίτου κύκλου της με τη Μέριλ Στριπ να εντάσσεται στο καστ.

«Γεια σας παιδιά, είμαστε στο γύρισμα! Τι γυρίζουμε; Την 3η σεζόν! Η παρέα επιστρέφει!», είπε η Σελίνα Γκόμεζ (Selena Gomez) σε ένα βιντεάκι που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Στιβ Μάρτιν (Steve Martin), Μάρτιν Σορτ (Martin Short) και Πολ Ραντ (Paul Rudd).

Στην ερώτησή της Γκόμεζ αν «θα μπορούσε να γίνει (η σειρά) καλύτερη;» ο Ραντ απαντά θετικά. Τότε πίσω από τον καναπέ εμφανίστηκε η Μέριλ Στριπ, η οποία όπως επιβεβαίωσε το Hulu στο CNN θα συμμετάσχει στην σειρά.

Ακόμη ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν η ηθοποιός θα εμφανιστεί ως guest ή αν θα έχει μόνιμο ρόλο.

Και ο Στιβ Μάρτιν μοιράστηκε τα καλά νέα με μία φωτογραφία της Μέριλ Στριπ από τα γυρίσματα γράφοντας μεταξύ άλλων «ένα καστ που ονειρεύεσαι».

https://twitter.com/SteveMartinToGo/status/1615457362629861389

Ο τελευταίος τηλεοπτικός ρόλος της ηθοποιού ήταν το 2019, όταν συμμετείχε στη 2η σεζόν της σειράς του HBO «Big Little Lies».

Η υπόθεση

Η σειρά διαδραματίζεται στο εμβληματικό κτήριο «Upper West Side» της Νέας Υόρκης. Οι τρεις συγκάτοικοι Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ και Σελίνα Γκόμεζ μοιράζονται το ίδιο πάθος για τις ιστορίες εγκλημάτων.

Με αφορμή έναν φόνο στο κτίριο θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βρουν τον δολοφόνο. Πολλοί ένοικοι, ποικίλα κίνητρα και αμέτρητα μυστικά.

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