Τσίπρας: Να μπει τέλος στην αισχροκέρδεια, να ανασάνουν εργαζόμενοι και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

«Να μπει τέλος στην αισχροκέρδεια, να ανασάνει ο εργαζόμενος και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», ήταν το κεντρικό μήνυμα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας από επίσκεψη που πραγματοποίησε το πρωί σε οικογενειακή βιοτεχνία στο Αιγάλεω.

Τα συμπεράσματα που αποκόμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συνομιλώντας με τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην πραγματική οικονομία, είναι ότι για τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, «το ζήτημα του υψηλού ενεργειακού κόστους είναι κομβικό, ειδικά για μια ηλεκτροβόρα επιχείρηση, όπως επίσης και η δύσκολη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό». Για δε τους εργαζόμενους, «η ακρίβεια εξανεμίζει τον μισθό πριν καν τελειώσει ο μήνας».

Ειδικότερα, σύμφωνα με κομματικές πηγές, οι ιδιοκτήτες της βιοτεχνίας ανέφεραν ότι το ενεργειακό κόστος σε συνδυασμό με τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες «γονατίζει» τις επιχειρήσεις. Ανέφεραν ότι «για κάποια περίοδο το ενεργειακό κόστος είχε τριπλασιαστεί αλλά και τώρα μετά και τις επιδοτήσεις είναι εξαιρετικά υψηλό», ενώ στο σχόλιο του προέδρου του κ. Τσίπρα ότι «έχουν αποκτήσει συνέταιρο στην βιοτεχνία την ΔΕΗ» ο ιδιοκτήτης ανέφερε: «μην το συζητάτε γιατί είμαστε ηλεκτροβόρα επιχείρηση. Από 7 χιλιάδες ευρώ που ήταν το ρεύμα τώρα πληρώνουμε 20.000 ευρώ. Υπάρχει επιδότηση αλλά δεν φθάνει, έχει διπλασιαστεί» και αυτό όπως ανέφεραν την στιγμή που η παραγωγή έχει μειωθεί στο μισό. Θέτοντας επίσης το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, της έλλειψης χρηματοδοτικών εργαλείων και της στάσης των τραπεζών, ο ιδιοκτήτης της βιοτεχνίας είπε ότι «η τράπεζα για να σε χρηματοδοτήσει, και να σημειώσουμε ότι εμείς έχουμε πολύ καλή συνεργασία, πρώτα θα σου δέσει τα πόδια, μετά τα χέρια και μετά θα σου δώσει λεφτά. Γι’ αυτό προσπαθούμε να είμαστε αδάνειστοι. Με μηδέν δανεισμό».

Από την πλευρά του ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «δεν μπορούμε όταν μιλάμε για υγιή επιχειρηματικότητα να μιλάμε μονάχα για κάποιους λίγους και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους» και σημείωσε ότι «όλη η αντίληψη που επικρατεί σήμερα και στην κυβέρνηση και σε πολλούς Δήμους είναι η συσσώρευση των έργων σε μεγάλα έργα ώστε να πάνε σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους». Πρόσθεσε ότι «η μικρή και μεσαία επιχείρηση είναι σε μεγάλη δυσκολία, προφανώς από την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος, αλλά και γιατί συσσωρεύονται όλα τα έργα σε μεγάλους και η μικρή και μεσαία επιχείρηση αναγκάζεται να γίνει υπεργολάβος των μεγάλων για να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί». Σε ερώτηση του κ. Τσίπρα για το ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα που θα ήθελαν να αναδείξει η αξιωματική αντιπολίτευση, η απάντηση που έλαβε ήταν: «μεγαλύτερη ευελιξία στα προγράμματα του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση και να είναι τα έργα μοιρασμένα σε περισσότερα και πιο μικρά έργα», με τον κ. Τσίπρα να θυμίζει το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε σε συγκριμένες πρωτοβουλίες που πρέπει να παρθούν. Πιο συγκεκριμένα είπε ότι «το ζήτημα είναι πώς θα δοθεί κίνητρο και δυνατότητες και σε άλλες επιχειρήσεις να ανθίσουν και κυρίως σε επιχειρήσεις όπως εσείς που ανθίσανε σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για να μην κλείσουν, να μην μαραζώσουν. Δεν είναι μόνο το ενεργειακό κόστος, γιατί είναι και άλλοι παράγοντες που δημιουργούν δυσχέρειες». «Το ένα», τόνισε, «είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η δυνατότητα να δοθούν έργα μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την χώρα». Σχολίασε ότι «δυστυχώς, όμως, βλέπουμε να κλείνουν τις συμφωνίες με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους». Επιπλέον επισήμανε ότι «μεγάλο θέμα είναι και το ζήτημα της φορολογίας, το θέμα του τέλους επιτηδεύματος». Παρεμβάσεις, είπε, που μπορούν να δώσουν ανάσα στις επιχειρήσεις, να αντέξουν.

Εργαζόμενος της επιχείρησης είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι «ο μήνας δεν βγαίνει, έχουμε μια καλή δουλειά και δεν μας φτάνουν τα λεφτά στο τέλος του μήνα», με τον κ. Τσίπρα να σημειώνει ότι «μειώθηκε 40% η αγοραστική δύναμη για τα εισοδήματα έως 750 ευρώ το μήνα». Τόνισε δε την ανάγκη για «ταυτόχρονη αύξηση των μισθών και αποσυμπίεση του πληθωρισμού». Σχετικά με το καλάθι του νοικοκυριού, ο εργαζόμενους είπε ότι «δεν έχει προσφέρει τίποτα», με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζει ότι «μειώνουν τη συσκευασία για να δείξουν ότι οι τιμές μένουν ίδιες. Την ώρα που βλέπεις τις τιμές να ανεβαίνουν κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια από αυτό». «Στην πλάτη μας», πρόσθεσε ο εργαζόμενος. «Βεβαίως ο πληθωρισμός είναι κάτι που ακολούθησε την πανδημία», συνέχισε ο κ. Τσίπρας, «αλλά στην Ελλάδα είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια σε ρεύμα, καύσιμα, σούπερ μάρκετ». Αναφέρθηκε και στην «τεράστια διαφορά» τιμής παραγωγού – καταναλωτή, λέγοντας ότι «είναι μεσοσταθμικά 300%, γιατί δεν γίνεται κανένας έλεγχος». Είπε ότι «εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και διυλιστήρια έχουν στους ισολογισμούς τους δισ. υπερκέρδη, το ίδιο και τα σούπερ μάρκετ» και σημείωσε: «Γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη. Να μπει τέλος στην αισχροκέρδεια, να ανασάνει ο εργαζόμενος και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις».

