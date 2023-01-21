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Με σαρωτικά νούμερα τηλεθέασης και χαμό στο Τwitter επέστρεψε το «VINYΛΙΟ».

Χθες, Παρασκευή 20 Ιανουαρίου, οι Αντώνης Κανάκης, Γιάννης Σερβετάς και Χρήστος Κιούσης έβαλαν τα ζιβάγκο τους και γύρισαν τον χρόνο πίσω, με ένα πολύ δυνατό flashback στην εποχή του ΠΑΣΟΚ, 1981-1996.

Η πρώτη εκπομπή του «VINYΛΙΟΥ», για το 2023, ήταν ο αδιαμφισβήτητος νικητής της prime time. Το τηλεοπτικό κοινό την έστειλε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης και την αποθέωσε στο Twitter, δίνοντάς της, γι’ άλλη μια φορά, την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 25,5% και 11 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Το μοναδικό αφιέρωμα παρακολούθησαν 2.200.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1΄, ενώ σε τέταρτο η εκπομπή σημείωσε 27%.

Στο Twitter, τα σχόλια των χρηστών ήταν χιλιάδες, με το hastang #vinylio να είναι #1 trend καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και μετά.

Από το νοσταλγικό ταξίδι στα παρελθόν δεν έλειψε ο σκηνοθέτης Τάσος Μπιρσίμ, για χρόνια στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έκανε πολλές αποκαλύψεις, αναφορές σε προσωπικότητες, γεγονότα, φωτογραφίες και παρασκήνιο εκείνης της εποχής.

Κατά τα λοιπά, αμφίρροπο ήταν το κλείσιμο της εβδομάδας για τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές με δύο εκπομπές να διεκδικούν την πρωτιά στη ζώνη 10-1.

Η Super Κατερίνα και το Πρωινό κονταροχτυπήθηκαν στα τέταρτα με την εκπομπή του ΑΝΤ1 να προηγείται με ελάχιστη διαφορά από αυτήν του Alpha σύμφωνα με τις πρώτες πρωινές μετρήσεις.

Από την άλλη, ξεκάθαρη ήταν η πρωτιά της Σταματίνας Τσιμτσιλή, του Ρουκ Ζουκ, του Νίκου Ευαγγελάτου και του Chase στις ζώνες τους.

Το πρώτο Βινύλιο της χρονιάς ήταν ο αδιαμφισβήτητος νικητής της prime time όπως και η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1 παρότι οι τηλεθεατές έκαναν ζάπινγκ για να δουν το νέο επεισόδιο στο Αυτή η νύχτα μένει.

Αναλυτικά τι είδε το δυναμικό κοινό 18-54, σύμφωνα με τις πρωινές «ακαθάριστες» μετρήσεις τηλεθέασης;

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

Happy day (ΑLPHA): 18,3%

Καλημέρα Ελλάδα (ΑΝΤ1): 12,2%

Κοινωνία ώρα Mega (MEGA): 12,4%

Mega Καλημέρα (MEGA): 7,7%

Ώρα Ελλάδος (OPEN): 7,7%

Συνδέσεις (ΕΡΤ1): 5,8%

Σήμερα (ΣΚΑΪ): 13,4%

Super Κατερίνα (ΑLPHA): 13,3%

Το Πρωινό (ΑΝΤ1): 13,6%

Πάμε Δανάη (MEGA): 7,6%

Ποιος είναι πρωινιάτικα; (OPEN): 7,3%

Breakfast@Star (STAR): 7,3%

Πρωινό μας (ΣΚΑΪ): 7,7%

Αλήθειες με τη Ζήνα (STAR): 13,5%

Αταίριαστοι (ΣΚΑΪ): 6,4%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

T-live (ALPHA): 9,7%

Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)(ΑΝΤ1): 14,2%

Ρουκ Ζουκ (ΑΝΤ1): 18%

Ελένη (MEGA): 8,3%

Μέρα μεσημέρι με τη Μάριον (OPEN): 3,1%

Shopping Star (STAR): 13%

Πρωίαν σε είδον (ΕΡΤ1): 3,6%

Καλό μεσημεράκι (ΣΚΑΪ): 8,4%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Αμφιβολίες (ΑLPHA): 12,6%

Deal (ΑLPHA): 12%

5×5 (ΑΝΤ1): 12,1%

Live News (MEGA): 13,8%

The Chase (MEGA): 18,6%

Έρωτας φυγάς (OPEN): 10,7%

Τρία μίλια (STAR): 4,9%

O τροχός της τύχης (STAR): 12,2%

Στούντιο 4 (ΕΡΤ1): 6,7%

My Style Rocks (ΣΚΑΪ): 7,9%

Άγρια Γη (ΣΚΑΪ): 6,7%

ΒΡΑΔΙΝΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ALPHA: 10,2%

ΑΝΤ1: 9,3%

MEGA: 11,3%

OPEN: 7,9%

STAR: 9,4%

ΣΚΑΪ: 9,5%

PRIME TIME

Ελληνική ταινία Η αρχόντισσα και ο αλήτης (ΑLPHA): 12,8%

Αυτή η νύχτα μένει (ΑLPHA): 11,4%

Βινύλιο (ΑΝΤ1): 23,9%

Ελληνική ταινία Οι θαλασσιές οι χάντρες (ΑΝΤ1): 15,3%

Ελληνική ταινία Το κοροϊδάκι της δεσποινίδας (MEGA): 8,1%

Μαύρο ρόδο (Ε) (MEGA): 6%

Η δική μας οικογένεια (OPEN): 5,4%

Ξένη ταινία Η εκδίκηση της ξανθιάς 2 (OPEN): 5,3%

Ξένη ταινία Στην καρδιά της θάλασσας (STAR): 11,5%

Τα Νούμερα (ΕΡΤ1): 4,4%

Στοργή (ΣΚΑΪ): 6,7%

LATE NIGHT

Ξένη ταινία Ιπτάμενος και τζέντλεμαν (ALPHA): 7,6%

Ξένη ταινία Αλλάζουμε; (ΑΝΤ1): 11,7%

Ξένη ταινία Άγρυπνος (MEGA): 6,3%

Ένα τραγούδι ακόμα (OPEN): 4,7%

MasterChef (Ε) (STAR): 11,1%

Ξένη ταινία Ολέθρια σχέση (ΣΚΑΪ): 4,7%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 18-54

ALPHA: 11,6%

ΑΝΤ1: 13,9%

MEGA: 9,9%

OPEN: 6%

STAR: 10,9%

ΕΡΤ1: 4%

ΣΚΑΪ: 7,3%

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