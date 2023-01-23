Δώρα Τσαμπάζη για όσους εύχονταν… καρκίνο στον Αλέξανδρο Νικολαΐδη: «Μην γίνεστε σκατάνθρωποι» (Photo)

Η σύζυγός του Αλέξανδρου Νικολαΐδη Δώρα Τσαμπάζη μαζί με το πένθος καλείται να αντιμετωπίσει και τα υβριστικά μηνύματα που δέχεται. Υπενθυμίζει, δε, ότι κάποιοι εύχονταν στον Αλέξανδρο… καρκίνο, όσο ζούσε, γιατί εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η σύζυγος του ολυμπιονίκη, ο οποίος έφυγε από την ζωή πριν από μερικούς μήνες, αρχικά ανέβασε ένα σχόλιο που έγινε για τον σύντροφό της, στο Instagram, αναφέροντας στο σχετικό στόρι: «Η τοξικότητα δεν γνωρίζει πένθος, απώλεια, συναίσθημα. Είναι εκεί, βρίσκεται στους σκατάνθρωπος μέσα και ανά πάσα στιγμή πετάγεται. Μην γίνεις σαν τον Νίκο. Μην γίνεις σκατάνθρωπος».

Σε άλλο story η κ. Τσαμπάζη παραθέτει μια σειρά μηνυμάτων που είχε δεχτεί ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης όσο ήταν εν ζωή. «Ήρθε αυτό το σχόλιο και ξύπνησε όλα αυτά που πάλευα να ξεχάσω […] Είχα αποφασίσει αυτά τα μηνύματα να τα θάψω βαθιά μέσα μου, να τα ξεχάσω, αλλά αρκεί ένας ανόητος να σου θυμίσει ότι εκεί έξω είναι πολλοί» έγραψε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η Δώρα Τσαμπάζη ανέφερε:

Ξέρω τι θα πείτε, μην ασχολείσαι με τον έναν ανόητο. Όμως δεν είναι ένας, είναι πολλοί, και απλώς τώρα έχουν λουφάξει ή πετούν τη βοθρίλα τους σε άλλους, γιατί απλώς ο Αλέξανδρος και η μνήμη του είναι κάτι πολύ μεγάλο να το ακουμπήσουν περιττώματα. Ήρθε αυτό το σχόλιο και ξύπνησε όλα αυτά που πάλευα να ξεχάσω. Ίσως να μην φταίνε αυτοί, να μεγάλωσαν ανάμεσα σε άλλα απορρίμματα και να μην είχαν άλλη επιλογή, από το να γίνουν ίδιοι με εκείνους. Είχα αποφασίσει αυτά τα μηνύματα να τα θάψω βαθιά μέσα μου, να τα ξεχάσω, αλλά αρκεί ένας ανόητος να σου θυμίσει ότι εκεί έξω είναι πολλοί. Αν έχετε λοιπόν μια απορία για το τι είναι διαδικτυακή τοξικότητα, ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις φωτογραφίες. Άνθρωποι μικροί, λίγοι, που τα πολιτικά τους επιχειρήματά έχουν να κάνουν με ψόφους, καρκίνους και κλωτσιές. Το βρήκαν αστείο, ακόμα και το γεγονός ότι ένα αθλητής στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της ζωής του, έσπασε το πόδι του και φώναξε στην κερκίδα τη μητέρα του.

Από αυτές τις κλωτσιές, και από αυτά τα σπασίματα, ακόμα και από τις ήττες του, ο Αλέξανδρος έδωσε χρήματα σε παιδιά που έχουν ανάγκη. Και είμαι σίγουρη ότι αν ήξερε πόσο πολλά χρήματα μαζεύτηκαν, θα καθόταν να φάει κι άλλες, να σπάσει κι άλλα πόδια, κι άλλα χέρια.

Όσο για εσένα, φίλε μου, που είχες ευχηθεί τότε το 2019 καρκίνο στον άντρα μου, ένα έχω να σου πω, συγχαρητήρια. Έγινε η επιθυμία σου πραγματικότητα, ελπίζω να κοιμάσαι πολύ πιο ήσυχος τα βράδια . Εγώ πάλι σου εύχομαι υγεία, να μην χρειαστεί να μάθεις ποτέ, τι θα πει καρκίνος στην οικογένειά σου.

Το συγκεκριμένο ποστ γίνεται μόνο για να δοθεί η αφορμή να συζητήσουμε με ειλικρίνεια το θέμα της τοξικότητας. Να καταλάβουμε ότι έχουμε ξεπεράσει τον όρο “διαδικτυακός εκφοβισμός” δυστυχώς. Συμβαίνει κάτι πολύ χειρότερο. Και αυτό το ποστ θα κατέβει μετά από μερικές ημέρες, γιατί δεν θέλω τίποτα σε αυτήν την κοινότητα που έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί συζητώντας μόνο με γνώμονα την αγάπη και την ενσυναίσθηση να θυμίζει τοξικότητα. Από εδώ και πέρα όποιος θέλει να είναι τοξικός μαζί μου ή με τον Αλέξανδρο ή με τα παιδιά μου, δεν θα έχει καμία θέση εδώ, παρά μόνο στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος».

Διαβάστε επίσης

