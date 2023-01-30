ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:45
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2023 20:05

Πακιστάν: Μακελειό με 61 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από την έκρηξη σε τζαμί – Για επίθεση αυτοκτονίας κάνουν λόγο οι αρχές (Photos/Videos)

Photo: Twitter Al Jazeera

Στους 61 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση βομβιστή καμικάζι μέσα σε τέμενος στην πόλη Πεσαβάρ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, δήλωσε ένας εκπρόσωπος νοσοκομείου, σε νεότερο απολογισμό της τραγωδίας.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε περισυλλέξει 61 πτώματα και 60 τραυματίες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Δεκάδες άλλοι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε άλλα νοσοκομεία της πόλης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουχαμάντ Ασίμ Χαν από το νοσοκομείο Lady Reading στην Πεσαβάρ.

Το τέμενος βρίσκεται μέσα σε ένα αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα το οποίο περιλαμβάνει το αρχηγείο της επαρχιακής αστυνομικής δύναμης και ένα τμήμα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα της προσευχής σε αυτό το εξαιρετικά ευαίσθητο σημείο της πόλης, που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Αφγανιστάν. Η επίθεση ώθησε την κυβέρνηση να θέσει ολόκληρη τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού.

«Ήταν μια βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας», δήλωσε στο Reuters ο αρχηγός της αστυνομίας της Πεσαβάρ, ο Ιτζαζ Χαν. Το τέμενος ήταν γεμάτο με έως και 400 πιστούς τη στιγμή της έκρηξης τόνισε, λέγοντας ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι αστυνομικοί.

Ο πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ χαρακτήρισε την έκρηξη επίθεση αυτοκτονίας.

Οπτικό υλικό από το κυβερνητικό δίκτυο PTV δείχνει αστυνομικούς και κατοίκους να προσπαθούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια από τον τόπο της έκρηξης και να μεταφέρουν στην πλάτη τους τραυματίες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης φέρεται να πέρασε από πολλά οδοφράγματα στα οποία υπήρχαν δυνάμεις ασφαλείας για να μπει στην «Κόκκινη Ζώνη».

«Βρήκαμε ίχνη εκρηκτικών», είπε ο Χαν σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι υπήρξε ένα ξεκάθαρο σφάλμα ασφαλείας καθώς ο βομβιστής κατάφερε να περάσει μέσα στην πιο ασφαλή περιοχή του συγκροτήματος. Ξεκίνησε έρευνα για το πώς ο δράστης πέρασε έναν τέτοιο κλοιό ασφαλείας και αν αυτός είχε βοήθεια εκ των έσω.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης για να απεγκλωβιστούν οι παγιδευμένοι στα ερείπια, με την οροφή και έναν τοίχο του κτιρίου να έχουν καταρρεύσει από την έκρηξη.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε αιμόφυρτους τραυματίες να βγαίνουν από το κατεστραμμένο κτίριο και ανθρώπους χωρίς τις αισθήσεις τους, προφανώς νεκρούς, να μεταφέρονται με ασθενοφόρα.

Αξιωματούχοι είπαν ότι ο βομβιστής πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό που έφερε τη στιγμή που εκατοντάδες άνθρωποι είχαν παραταχθεί για να προσευχηθούν. Ο υπουργός Άμυνας Καουάτζα Ασίφ είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV ότι ο βομβιστής στεκόταν στην πρώτη σειρά των πιστών.

«Πολλοί αστυνομικοί είναι θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια», δήλωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Δεν μπορούμε να πούμε πόσοι βρίσκονται ακόμα κάτω από τα συντρίμμια», δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Χατζί Γκουλάμ Αλί.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, τη χειρότερη που σημειώνεται στην πόλη από τον Μάρτιο του περασμένου χρόνου όταν μια επίθεση αυτοκτονίας σε σιιτικό μουσουλμανικό τζαμί στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 58 ανθρώπους και είχε προκαλέσει τον τραυματισμό σχεδόν 200.

Ένοπλοι του Ισλαμικού Κράτους είχαν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Η Πεσαβάρ, η οποία βρίσκεται στις παρυφές των περιοχών όπου ζουν οι φυλές, στα σύνορα με το Αφγανιστάν, γίνεται συχνά στόχος ένοπλων οργανώσεων, ανάμεσά τους και οι Ταλιμπάν του Πακιστάν.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

