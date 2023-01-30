ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 17:50
30.01.2023 11:46

Survivor: Σοϊλέδης κατά Μαρτίκα – «Είσαι για γέλια – Δεν μπορείς να λες ψέματα και να δημιουργείς εντυπώσεις» (Video)

Τις τελευταίες εξελίξεις του Survivor σχολίασε ο Άρης Σοϊλέδης, κάνοντας προσωπική επίθεση στον Σπύρο Μαρτίκα για όσα ψευδή -κατά τα λεγόμενά του- διέδιδε για τον ίδιο μέσα από το παιχνίδι.

Καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, ο ποδοσφαιριστής ξέσπασε κατά του πρώην συμπαίκτη του, ενώ απάντησε για το ενδεχόμενο να μπει ξανά στο παιχνίδι.

«Αυτός ο άνθρωπος δημιουργεί καταστάσεις, τις οποίες τις βγάζει προς τα έξω για να μείνει στο παιχνίδι, γιατί μέσα απ’ αυτό μπορεί να παραμείνει. Αγωνιστικά δεν μπορεί να παραμείνει, καλώς ή κακώς, και δημιουργεί πράγματα» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Δημιούργησε μία δική μου εικόνα περσινή, η οποία δεν είμαι εγώ. Όταν βγαίνεις και λες στον κόσμο, που περνάει δύσκολα οικονομικά, ότι ο Άρης θέλει να πάρει το έπαθλο για να πάει να αγοράσει βίλα, που δεν το έχω πει ποτέ, είσαι για γέλια» τόνισε αμέσως μετά ο γνωστός ποδοσφαιριστής.

Εννοείται ότι μου στοίχισε, πάρα πολύ μου στοίχισε. Ήμουν κι εγώ μία έντονη προσωπικότητα αλλά δε μπορείς να λες ψέματα και να δημιουργείς εντυπώσεις στον κόσμο. Δεν ασχολήθηκα καν μαζί του.

Όσον αφορά για την ενδεχόμενη είσοδό του στο Survivor, ο Άρης Σοϊλέδης δεν θέλησε να επεκταθεί, ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό να γίνει υπό προϋποθέσεις:

«Δεν μπορώ να πω τίποτα. Αν θέλετε, ρωτήστε την παραγωγή. Εμένα δεν μου έχει γίνει καμία κρούση, κανένα τηλέφωνο. Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσα να πάω, ναι».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

