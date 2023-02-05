Τηλεθέαση Σαββάτου: «Το Σόι σου» πήρε ξανά την prime time – Τι επέλεξε το κοινό στις υπόλοιπες ζώνες

«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό για την ενημέρωσή του, το πρωί του Σαββάτου.

Συνέχισε με Ναταλία Γερμανού και «Καλύτερα δε γίνεται» το μεσημέρι, είδε Kitchen Lab το απόγευμα και παρακολούθησε σε επανάληψη «Το Σόι σου» στην Prime Time.

H Late Night ζώνη ήταν για ένα ακόμη Σαββατόβραδο υπόθεση του Star.

Τι είδε αναλυτικά το δυναμικό κοινό 18-54 σύμφωνα με τις «ακαθάριστες» μετρήσεις τηλεθέασης:

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

Στούντιο με θέα (ΑΝΤ1): 8,9%

Mega Σαββατοκύριακο (MEGA): 12,7%

Όλα για τη ζωή μας (MEGA): 13,3%

Τώρα μαζί (OPEN): 4,1%

Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά (ΣΚΑΪ): 8,6%

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση (ΑLPHA): 17,6%

Υγεία πάνω απ’ όλα (ΑΝΤ1): 3,7%

Χαμογέλα και πάλι (MEGA): 13,8%

Open weekend (OPEN): 9,5%

Οι Δεκατιανοί (ΣΚΑΪ): 9,9%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

Καλύτερα δε γίνεται (ΑLPHA): 13,7%

Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)(ΑΝΤ1): 8,4%

Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (E) (MEGA): 10,4%

Οpen Sport: 4,1%

Λάβα (OPEN): 3%

Stars system (STAR): 8,6%

Dot (STAR): 4,6%

Γεια σου (ΣΚΑΪ): 9,4%

Ξένη ταινία (ΣΚΑΪ): 5,9%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Kitchen Lab (ALPHA): 10,2%

Ελληνική ταινία (ΑΝΤ1): 9,2%

Celebrity Game Night (MEGA): 7,5%

Ελληνική ταινία (OPEN): 4,9%

Ελληνική ταινία (STAR): 13,1%

Happy traveller (ΣΚΑΪ): 8,4%

Γλυκάνισος (ΣΚΑΪ): 5,8%

ΒΡΑΔΙΝΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ALPHA: 13,4%

ΑΝΤ1: 15,9%

MEGA: 9,9%

OPEN: 6,7%

STAR: 10,1%

ΣΚΑΪ: 8%

PRIME TIME

Το σόι σου (Ε) (ΑLPHA): 12,4%

Chart Show (ALPHA): 7,3%

Family Game (ANT1): 10,9%

Dragons’ Den (Ε) (ΑΝΤ1): 8,5%

Σπίτι με το Mega (MEGA): 9%

Ελληνική ταινία (OPEN): 12%

Το Κόκκινο Ποτάμι η συνέχεια (OPEN): 8,5%

Ξένη ταινία (STAR): 11,4%

The Voice (ΣΚΑΪ): 9,1%

LATE NIGHT

Ξένη ταινία (ΑΝΤ1): 5,4%

Ό,τι αγαπώ (OPEN): 2,8%

Ξένη ταινία (STAR): 14,9%

Ξένη ταινία (ΣΚΑΪ): 7,5%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 18-54

ALPHA: 10,3%

ΑΝΤ1: 9%

MEGA: 10%

OPEN: 6,2%

STAR: 10,3%

ΕΡΤ1: 5,2%

ΣΚΑΪ: 8,2%

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: …Μεταγραφή Γκούμα στο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» (Video)

Κυριακάτικες εφημερίδες: Οι τίτλοι στα πρωτοσέλιδα (Video)

Βρετανία: Η ακρίβεια ακυρώνει συνδρομές στις πλατφόρμες