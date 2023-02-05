Τηλεθέαση Σαββάτου: «Το Σόι σου» πήρε ξανά την prime time – Τι επέλεξε το κοινό στις υπόλοιπες ζώνες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό για την ενημέρωσή του, το πρωί του Σαββάτου.
Συνέχισε με Ναταλία Γερμανού και «Καλύτερα δε γίνεται» το μεσημέρι, είδε Kitchen Lab το απόγευμα και παρακολούθησε σε επανάληψη «Το Σόι σου» στην Prime Time.
H Late Night ζώνη ήταν για ένα ακόμη Σαββατόβραδο υπόθεση του Star.
Στούντιο με θέα (ΑΝΤ1): 8,9%
Mega Σαββατοκύριακο (MEGA): 12,7%
Όλα για τη ζωή μας (MEGA): 13,3%
Τώρα μαζί (OPEN): 4,1%
Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά (ΣΚΑΪ): 8,6%
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση (ΑLPHA): 17,6%
Υγεία πάνω απ’ όλα (ΑΝΤ1): 3,7%
Χαμογέλα και πάλι (MEGA): 13,8%
Open weekend (OPEN): 9,5%
Οι Δεκατιανοί (ΣΚΑΪ): 9,9%
Καλύτερα δε γίνεται (ΑLPHA): 13,7%
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)(ΑΝΤ1): 8,4%
Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (E) (MEGA): 10,4%
Οpen Sport: 4,1%
Λάβα (OPEN): 3%
Stars system (STAR): 8,6%
Dot (STAR): 4,6%
Γεια σου (ΣΚΑΪ): 9,4%
Ξένη ταινία (ΣΚΑΪ): 5,9%
Kitchen Lab (ALPHA): 10,2%
Ελληνική ταινία (ΑΝΤ1): 9,2%
Celebrity Game Night (MEGA): 7,5%
Ελληνική ταινία (OPEN): 4,9%
Ελληνική ταινία (STAR): 13,1%
Happy traveller (ΣΚΑΪ): 8,4%
Γλυκάνισος (ΣΚΑΪ): 5,8%
ALPHA: 13,4%
ΑΝΤ1: 15,9%
MEGA: 9,9%
OPEN: 6,7%
STAR: 10,1%
ΣΚΑΪ: 8%
Το σόι σου (Ε) (ΑLPHA): 12,4%
Chart Show (ALPHA): 7,3%
Family Game (ANT1): 10,9%
Dragons’ Den (Ε) (ΑΝΤ1): 8,5%
Σπίτι με το Mega (MEGA): 9%
Ελληνική ταινία (OPEN): 12%
Το Κόκκινο Ποτάμι η συνέχεια (OPEN): 8,5%
Ξένη ταινία (STAR): 11,4%
The Voice (ΣΚΑΪ): 9,1%
Ξένη ταινία (ΑΝΤ1): 5,4%
Ό,τι αγαπώ (OPEN): 2,8%
Ξένη ταινία (STAR): 14,9%
Ξένη ταινία (ΣΚΑΪ): 7,5%
ALPHA: 10,3%
ΑΝΤ1: 9%
MEGA: 10%
OPEN: 6,2%
STAR: 10,3%
ΕΡΤ1: 5,2%
ΣΚΑΪ: 8,2%
