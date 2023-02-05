search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 11:01
05.02.2023 13:50

Τηλεθέαση Σαββάτου: «Το Σόι σου» πήρε ξανά την prime time – Τι επέλεξε το κοινό στις υπόλοιπες ζώνες

05.02.2023 13:50
tv_new
Πηγή: Unsplash

«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό για την ενημέρωσή του, το πρωί του Σαββάτου.

Συνέχισε με Ναταλία Γερμανού και «Καλύτερα δε γίνεται» το μεσημέρι, είδε Kitchen Lab το απόγευμα και παρακολούθησε σε επανάληψη «Το Σόι σου» στην Prime Time.

H Late Night ζώνη ήταν για ένα ακόμη Σαββατόβραδο υπόθεση του Star.

Τι είδε αναλυτικά το δυναμικό κοινό 18-54 σύμφωνα με τις «ακαθάριστες» μετρήσεις τηλεθέασης:

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

Στούντιο με θέα (ΑΝΤ1): 8,9%

Mega Σαββατοκύριακο (MEGA): 12,7%

Όλα για τη ζωή μας (MEGA):  13,3%

Τώρα μαζί (OPEN):  4,1%

Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά (ΣΚΑΪ):  8,6%

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση (ΑLPHA):  17,6%

Υγεία πάνω απ’ όλα (ΑΝΤ1):  3,7%

Χαμογέλα και πάλι (MEGA): 13,8%

Open weekend (OPEN):  9,5%

Οι Δεκατιανοί (ΣΚΑΪ):  9,9%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

Καλύτερα δε γίνεται (ΑLPHA): 13,7%

Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)(ΑΝΤ1): 8,4%

Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (E) (MEGA): 10,4%

Οpen Sport: 4,1%

Λάβα (OPEN): 3%

Stars system (STAR): 8,6%

Dot (STAR): 4,6%

Γεια σου (ΣΚΑΪ): 9,4%

Ξένη ταινία (ΣΚΑΪ): 5,9%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Kitchen Lab (ALPHA): 10,2%

Ελληνική ταινία (ΑΝΤ1): 9,2%

Celebrity Game Night (MEGA): 7,5%

Ελληνική ταινία (OPEN): 4,9%

Ελληνική ταινία (STAR): 13,1%

Happy traveller (ΣΚΑΪ): 8,4%

Γλυκάνισος (ΣΚΑΪ): 5,8%

ΒΡΑΔΙΝΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ALPHA: 13,4%

ΑΝΤ1: 15,9%

MEGA: 9,9%

OPEN: 6,7%

STAR: 10,1%

ΣΚΑΪ: 8%

PRIME TIME

Το σόι σου (Ε) (ΑLPHA): 12,4%

Chart Show (ALPHA): 7,3%

Family Game (ANT1): 10,9%

Dragons’ Den (Ε) (ΑΝΤ1): 8,5%

Σπίτι με το Mega (MEGA): 9%

Ελληνική ταινία (OPEN): 12%

Το Κόκκινο Ποτάμι η συνέχεια (OPEN): 8,5%

Ξένη ταινία (STAR): 11,4%

The Voice (ΣΚΑΪ): 9,1%

LATE NIGHT

Ξένη ταινία (ΑΝΤ1): 5,4%

Ό,τι αγαπώ (OPEN):  2,8%

Ξένη ταινία (STAR):  14,9%

Ξένη ταινία (ΣΚΑΪ): 7,5%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 18-54

ALPHA: 10,3%

ΑΝΤ1: 9%

MEGA: 10%

OPEN: 6,2%

STAR: 10,3%

ΕΡΤ1: 5,2%

ΣΚΑΪ: 8,2%

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: …Μεταγραφή Γκούμα στο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» (Video)

Κυριακάτικες εφημερίδες: Οι τίτλοι στα πρωτοσέλιδα (Video)

Βρετανία: Η ακρίβεια ακυρώνει συνδρομές στις πλατφόρμες

tautotitew new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αστυνομικές ταυτότητες: «Ραντεβού την Άνοιξη και… βλέπουμε» – Τρέχουν στον Ωρωπό, στον Πόρο και την Βοιωτία όσοι βιάζονται

keratokonos
ΥΓΕΙΑ

Κερατόκωνος και Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: Νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση και τη θεραπεία

Glenn-Close-new
ΣΙΝΕΜΑ

Κυκλοφόρησε το teaser του «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» – Αγνώριστη η Γκλεν Κλόουζ (Video)

guilfoyle_pierrakakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γκιλφόιλ – Πιερρακάκη με φόντο την προεδρία του Eurogroup

ford-eu-ranger-EV-Range-16×9-2160×1215-feature.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Ford Ranger PHEV κατακτά τον τίτλο International Pick-Up Award 2026-2027 (photo/video)

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

