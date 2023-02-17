ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 05:15
17.02.2023 17:13

Αλέξης Πατέλης: Ζητά διαγραφή του Αρβανίτη μετά την αναφορά του στους γκέι

Τη διαγραφή του Κώστα Αρβανίτη ζητά ο Αλέξης Πατέλης με αφορμή τους χαρακτηρισμούς του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και την εμπλοκή ακόμα και της κοινότητας των ομοφυλόφιλων.

Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, ζήτησε τη διαγραφή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, για τις αναφορές του στη γκέι κοινότητα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Κεφαλονιά.

Στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, ακούγεται ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να λέει, πως «αυτός (ο Μητσοτάκης) είναι τυχοδιώκτης, απατεώντας, πολιτικός απατεώνας και κάτι παραπάνω. Μπορεί σήμερα να το παίζει φιλελεύθερος, μαζί με τους γκέι και αύριο να είναι να σκοτώσει τους γκέι».

«Το κομματικό μίσος τροφοδοτεί την βία. Κάθε άνθρωπος σε θέση ευθύνης πρέπει να προάγει τον αλληλοσεβασμό. Ως μέλος μιας κοινότητας που έχει υποστεί διαχρονικά ρητορική μίσους, ζητώ την διαγραφή του» ήταν το σχόλιο του Αλέξη Πατέλη για τις φράσεις του Κώστα Αρβανίτη.

