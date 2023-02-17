ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 20:01
17.02.2023 21:22

Τουρκία: Συνελήφθησαν από την Αντιτρομοκρατική τρεις Έλληνες εθελοντές

Τρεις Έλληνες εθελοντές – διασώστες από την ελληνική εργατική ομάδα «T-34» που βρέθηκαν στις σεισμόπληκτες γειτονιές της Αντιόχειας, συνελήφθησαν από την τουρκική αντιτρομοκρατική υπηρεσία, σύμφωνα με σχετική καταγγελία και μεταφέρονται στο Κέντρο Διαχείρισης Μεταναστών, στα Άδανα παρά το γεγονός ότι διαθέτουν όλα τα νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Στην επιβεβαίωση ότι τρεις Έλληνες πολίτες προσήχθησαν από την τουρκική αντιτρομοκρατική υπηρεσία, προχώρησε το υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν επικοινωνίας του με το Γενικό Προξενείο.

Σε ανακοίνωση με ανάρτηση στο Facebook, η Εργατική Ομάδα Τ-34 επισημαίνει ότι «προσήχθησαν από την “αντι”τρομοκρατική της Τουρκίας, στην επαρχία του Χατάι στην Αντιόχεια, 3 σύντροφοι μας που πήγαν για να βοηθήσουν μαζί με τις λαϊκές επιτροπές τους σεισμόπληκτους».

«Επιχειρήσαμε για περίπου 8 ώρες και καταφέραμε σε συνεργασία με το τουρκικό λαϊκό μέτωπο να απεγκλωβίσουμε μια γυναίκα και να την παραδώσουμε στην οικογένειά της για να τη θάψουν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες πόνου και αδιεξόδου όπου κυριαρχεί ο θάνατος είναι σημαντικό έστω και αν ψάχνουμε ζωντανούς που είναι δύσκολο μετά από τόσες ημέρες να βρεθούν, είναι σημαντικό για τους ανθρώπους εδώ να έχουν έστω και τον άνθρωπό τους σε ένα μνήμα για να τον τιμούν. Είναι εγκληματικές οι ευθύνες για τον πολεοδομικό σχεδιασμό με πολύ παλιά κτίρια και πολυώροφα», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι τρεις Έλληνες αλληλέγγυοι εθελοντές.

