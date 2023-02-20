Χανιά: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά στο σπίτι της

Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της σήμερα στα Χανιά, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου πολυκατοικίας στο οποίο διέμενε, στην οδό Λισσού στην περιοχή του Κουμπέ.

Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Λισσού στα Χανιά Κρήτης. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 20, 2023

Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχείρησαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με προσωπικό 9 ατόμων.

Διαβάστε επίσης:

Αιγάλεω: Διαρρήκτες εμβόλισαν τη βιτρίνα κοσμηματοπωλείου με κλεμμένο αυτοκίνητο! (video)

Αγία Βαρβάρα: Η στιγμή των πυροβολισμών – Βίντεο ντοκουμέντο

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής – Διεκόπη η δίκη