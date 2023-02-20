Χανιά: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά στο σπίτι της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της σήμερα στα Χανιά, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου πολυκατοικίας στο οποίο διέμενε, στην οδό Λισσού στην περιοχή του Κουμπέ.
Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.
Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχείρησαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με προσωπικό 9 ατόμων.
