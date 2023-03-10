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Ο παρουσιαστής εξήγησε πως η εν λόγω απόφαση πάρθηκε, λόγω της πρόσφατης τραγωδίας στα Τέμπη

Το «Βινύλιο» έριξε πρόωρα αυλαία για φέτος, με τον Αντώνη Κανάκη να ανακοινώνει το τέλος της εκπομπής το βράδυ της Πέμπτης, στο «Ράδιο Αρβύλα».

Ο παρουσιαστής εξήγησε πως η εν λόγω απόφαση πάρθηκε, λόγω των πρόσφατων τραγικών ειδήσεων. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως η θεματολογία της εκπομπής δεν ταιριάζει με το βαρύ κλίμα των ημερών, μετά την τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη.

Όπως ανέφερε ο Αντώνης Κανάκης: «Το περιεχόμενο των εκπομπών του Βινυλίου που προγραμματίζαμε, δεν ταιριάζει με το κλίμα και για αυτόν τον λόγο, δεν θα συνεχίσει. Το λέμε με λύπη, αλλά δεν γίνεται».

Τη θέση του «Βινυλίου» θα πάρει η εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα». Μάλιστα, από σήμερα θα προβάλλεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 20:00.

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