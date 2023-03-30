Πάμπλο Εσκομπάρ: 3,5 εκατ. δολάρια για να μεταφερθούν οι ιπποπόταμοί του στο Μεξικό (Videos)

Μπελάδες άφησε πίσω του ο βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ, καθώς η Κολομβία καλείται να δαπανήσει 3,5 εκατομμύρια δολάρια για να λύσει ένα από τα προβλήματα που εκείνος προκάλεσε.

Ο βαρόνος των ναρκωτικών είχε παράξενα γούστα και κάποια στιγμή, στο τέλος της δεκαετίας του 1980 αποφάσισε να αποκτήσει ως… pet, μερικούς ιπποπόταμους. Έκανε εισαγωγή ενός μικρού αριθμού ιπποπόταμων από την Αφρική στην Κολομβία και τους καμάρωνε να αυξάνονται και να πληθύνονται στο προσωπικό του πάρκο Χασιέντα Νάπολες. Όταν πέθανε ο Εσκομπάρ, το 1993, δεν υπήρχε κανένας να ελέγξει τα ζώα, τα οποία έμειναν ελεύθερα σε μια έκταση στην επαρχία Αντιόκια. Αλλά εκεί ο πληθυσμός αυξήθηκε ταχύτατα και η παρουσία των ιπποπόταμων συνιστά πλέον σοβαρή απειλή για το οικοσύστημα.

Τώρα οι αρχές της Κολομβίας σκέφτονται να αιχμαλωτίσουν τα μισά από τα ζώα που κυκλοφορούν ελεύθερα και να μεταφέρουν τα δέκα στο Μεξικό, στην περιοχή Οστόκ και άλλα 60 στην Ινδία.

«Η επιχείρηση θα κοστίσει περίπου 3,5 εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Ερνέστο Σασουέτα, ιδιοκτήτης του πάρκου Οστόκ, στο βόρειο Μεξικό, που είναι ένας από τους προορισμούς των pet του Εσκομπάρ.

Μετά τον θάνατο του Εσκομπάρ οι κολομβιανές αρχές επιχείρησαν αρκετές φορές να περιορίσουν την αναπαραγωγή των ιπποπόταμων, οι οποίοι όμως κατέφυγαν στον ποταμό Μαγκνταλένα, δημιουργώντας ένα νέο δικό τους οικοσύστημα. Το 2009 προσπάθησαν να σκοτώσουν κάποια ζώα, αλλά μία φωτογραφία που κυκλοφόρησε προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Στη συνέχεια μπήκε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα στείρωσης, αλλά τα ζώα αναπαράγονται πιο γρήγορα από τον ρυθμό με τον οποίον μπορούν να επέμβουν οι αρχές.

Οι τέσσερις ιπποπόταμοι που διέφυγαν από το πάρκο του Εσκομπάρ έχουν γίνει σήμερα 130 και συνεχίζουν να αναπαράγονται, απειλώντας την ισορροπία του οικοσυστήματος. Υπολογίζεται ότι αν δεν μειωθεί ο πληθυσμός μέχρι το 2034 οι ιπποπόταμοι στην Κολομβία θα έχουν γίνει περίπου 1.400.

Οι ιπποπόταμοι εισέβαλαν στο οικοσύστημα του ποταμού Μαγκνταλένα, που είναι ο μεγαλύτερος ποταμός στην Κολομβία και απειλούν την πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Κάθε ιπποπόταμος καταναλώνει καθημερινά 40 κιλά γρασιδιού, κάτι που σημαίνει ότι και μόνο από τα κόπρανα που αποβάλλουν δηλητηριάζονται τα ψάρια και τα άλλα ζώα στο ποτάμι.

