Τύχη «βουνό» για 2χρονο μπόμπιρα στην Ουγκάντα: Τον κατάπιε ιπποπόταμος αλλά τον έφτυσε ζωντανό

Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό, με πρωταγωνιστή ένα μικρό αγοράκι, συνέβη προ ημερών στην Ουγκάντα.

Ο μπόμπιρας στάθηκε πραγματικά τυχερός καθώς γλίτωσε από θαύμα όταν βρέθηκε μέσα στο στόμα ενός ιπποπόταμου.

Τότε ένας αγρότης της περιοχής, ως «από μηχανής θεός», επενέβη άμεσα και… υποχρέωσε το ζώο να φτύσει ζωντανό το παιδάκι.

Το περιστατικό συνέβη σε λίμνη, όπου ο μικρός Paul Iga έπαιζε στην όχθη δίπλα στο σπίτι του.

Ένας ιπποπόταμος εμφανίστηκε ξαφνικά από τα νερά και άρπαξε στο στόμα του το αγοράκι. Το τεράστιο θηλαστικό άνοιξε το στόμα του και κατάπιε τον μικρό Paul από το κεφάλι μέχρι τη μέση, χωρίς ωστόσο να τον δαγκώσει.

Εκείνη την στιγμή ένας χωρικός που βρισκόταν κοντά στο σημείο, αντιλήφθηκε το περιστατικό και άρχισε να πετάει πέτρες στον ιπποπόταμο προκειμένου να αφήσει το παιδί. Το ζώο φαίνεται να τρόμαξε και απελευθέρωσε τον Paul.

Ο ιπποπόταμος εξαφανίστηκε στα νερά της λίμνης και το δίχρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο τοπικό νοσοκομείο, με ελαφριά τραύματα. Εκεί του έκαναν αντιλυσσικό εμβόλιο και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του.

Η αστυνομία της Ουγκάντα εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό όπου αναφέρει:

«Το θύμα δέχθηκε επίθεση στις 04.12.2022, γύρω στις 3 μ.μ. ενώ έπαιζε στο σπίτι του στο Rwenjubu, στη λίμνη Katwe, στην περιοχή Kasese. Το σπίτι απέχει περίπου 800 μέτρα από τη λίμνη Edward. Είναι η πρώτη φορά που ένας ιπποπόταμος βγήκε από τη λίμνη Edward και επιτέθηκε σε ένα μικρό παιδί».

ΗΠΑ: Πέπλο μυστικότητας καλύπτει τη σφαγή τεσσάρων φοιτητών – Η «παγωμένη» κωμόπολη που μοιάζει να ξεπήδησε από αστυνομική σειρά (photo/videos)

Γερμανία: Τεράστιο ενυδρείο με 1500 ψάρια εξερράγη σε ξενοδοχείο – Δύο τραυματίες (Photo/Video)

Τραγωδία στη Γαλλία: Δέκα νεκροί από φωτιά σε πολυκατοικία – Πέντε παιδιά ανάμεσα στα θύματα (Videos)