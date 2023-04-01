Μελίνα Νικολαΐδη: Παρακολούθησε την παράσταση του Βασίλη Μπισμπίκη με τον σύντροφό της

Την παράσταση του Βασίλη Μπισμπίκη παρακολούθησε η Μελίνα Νικολαΐδη, το βράδυ της Παρασκευής, μαζί με τον σύντροφό της.

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή ανέβασε μάλιστα και βίντεο από την υπόκλιση των ηθοποιών στο κοινό.

«Έγκλημα και Τιμωρία» έγραψε στο story της η Μελίνα Νικολαϊδη, προσθέτοντας τρεις κόκκινες καρδιές σε emoji. Το βίντεο αναδημοσίευσε μέσα από τον δικό του λογαριασμό στο Instagram και ο συντροφός της Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης.

Διαβάστε επίσης:

Νατάσα Τσακαρισιάνου: «Πέθανε τόσο γρήγορα και ξαφνικά – Δεν πρόλαβα να του πω τίποτα»

Παππούς έγινε ο Eros Ramazzotti

Η Jennifer Aniston αποκαλύπτει τι έτρωγε μαζί με την Courteney Cox στα γυρίσματα της σειράς «Φιλαράκια»