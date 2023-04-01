Μελίνα Νικολαΐδη: Παρακολούθησε την παράσταση του Βασίλη Μπισμπίκη με τον σύντροφό της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την παράσταση του Βασίλη Μπισμπίκη παρακολούθησε η Μελίνα Νικολαΐδη, το βράδυ της Παρασκευής, μαζί με τον σύντροφό της.
Η κόρη της Δέσποινας Βανδή ανέβασε μάλιστα και βίντεο από την υπόκλιση των ηθοποιών στο κοινό.
«Έγκλημα και Τιμωρία» έγραψε στο story της η Μελίνα Νικολαϊδη, προσθέτοντας τρεις κόκκινες καρδιές σε emoji. Το βίντεο αναδημοσίευσε μέσα από τον δικό του λογαριασμό στο Instagram και ο συντροφός της Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης.
Διαβάστε επίσης:
Νατάσα Τσακαρισιάνου: «Πέθανε τόσο γρήγορα και ξαφνικά – Δεν πρόλαβα να του πω τίποτα»
Παππούς έγινε ο Eros Ramazzotti
Η Jennifer Aniston αποκαλύπτει τι έτρωγε μαζί με την Courteney Cox στα γυρίσματα της σειράς «Φιλαράκια»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.