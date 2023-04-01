search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 15:00
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

01.04.2023 11:21

Μελίνα Νικολαΐδη: Παρακολούθησε την παράσταση του Βασίλη Μπισμπίκη με τον σύντροφό της

01.04.2023 11:21
nikolaidi

Την παράσταση του Βασίλη Μπισμπίκη παρακολούθησε η Μελίνα Νικολαΐδη, το βράδυ της Παρασκευής, μαζί με τον σύντροφό της.

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή ανέβασε μάλιστα και βίντεο από την υπόκλιση των ηθοποιών στο κοινό.

«Έγκλημα και Τιμωρία» έγραψε στο story της η Μελίνα Νικολαϊδη, προσθέτοντας τρεις κόκκινες καρδιές σε emoji. Το βίντεο αναδημοσίευσε μέσα από τον δικό του λογαριασμό στο Instagram και ο συντροφός της Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης.

