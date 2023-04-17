search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 15:42
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

17.04.2023 21:29

Μελίνα Νικολαΐδη: Στην Κύθνο για πασχαλινές διακοπές με τον σύντροφό της (Photo)

vandi_nikolaidi

Η Μελίνα Νικολαΐδη ταξίδεψε τις ημέρες του Πάσχα στην Κύθνο, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη.

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη που διατηρεί το τελευταίο διάστημα σχέση με τον γυμναστή της μητέρας της, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κάποιες φωτογραφίες από το ταξίδι τους.

Οι σχετικές φωτογραφίες:

