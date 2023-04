Το σχόλιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο αναφορικά με την αποτυχία και την επιτυχία στον αθλητισμό μετά τον αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς απ’ τους Μαϊάμι Χιτ στον πρώτο γύρο των πλέι οφ του ΝΒΑ, έγινε αμέσως θέμα συζητήσης και ξεκίνησε μια παγκόσμια διαμάχη αναφορικά σχετικά με την έννοια της αποτυχίας στα σπορ.

Σχολιάζοντας την άποψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ο Στίβεν Κερ, ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές στην ιστορία του NBA και του μπάσκετ συνολικά, μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τον Έλληνα άσο και συμφώνησε απόλυτα μαζί του, τονίζοντας ότι το NBA θα πρέπει να είναι τυχερό που έχει τον Γιάννη!

«Ποια είναι η αντίδρασή σας στη συζήτηση περί αποτυχίας» ρωτήθηκε ο Κερ, ο οποίος προτού καν ολοκληρώσει την ερώτηση ο δημοσιογράφος, έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση: «Η αντίδρασή μου ήταν, πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε τον Γιάννη στη Λίγκα. Το να είναι ένας φωτεινός αστέρας της Λίγκας, όχι μόνο για το ταλέντο, αλλά επίσης για την ανθρωπιά και τις απόψεις του. Έχει τόσο δίκιο!».

“My reaction was just how lucky we are to have Giannis in the league.”



