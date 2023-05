Αν και γνωρίζουμε τους κινδύνους που θα μπορούσε να προκαλέσει για την υγεία μας η συχνή κατανάλωση τηγανητών φαγητών, όπως κάποια καρδιοπάθεια ή εγκεφαλικό επεισόδιο, λίγοι από εμάς θα αντισταθούν στις τραγανές τηγανητές πατάτες.

Παρότι, όμως, οι αντιστάσεις μας πέφτουν, θα πρέπει να είμαστε εγκρατείς με την κατανάλωσή τους, καθώς δε στοχεύουν μόνο την καρδιά, αλλά και την ψυχική μας υγεία.

Μια νεότερη ομάδα επιστημόνων τροφίμων από το Πανεπιστήμιο Zhejiang της Κίνας διαπίστωσε μια πιθανή σχέση μεταξύ της συστηματικής κατανάλωσης τηγανητών τροφίμων και των αυξημένων επιπέδων άγχους και κατάθλιψης.

Στη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, η ερευνητική ομάδα ανέλυσε δεδομένα που αφορούσαν σε 140.728 άτομα. Έχοντας ήδη επίγνωση των προηγούμενων ερευνητικών προσπαθειών, που συσχέτισαν τα δυτικά πρότυπα διατροφής με τις ψυχικές διαταραχές, επέλεξαν να εστιάσουν στην κατανάλωση των τηγανητών τροφίμων.

Έτσι, συνέκριναν τα ποσοστά του αναφερόμενου άγχους και της κατάθλιψης με τις περιγραφές διατροφικών συμπεριφορών που περιλαμβάνουν τη συχνή κατανάλωση τηγανητών τροφών.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι κατανάλωναν τακτικά τηγανητά τρόφιμα, είχαν περισσότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με συμπτώματα άγχους ή/και κατάθλιψης. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές συμπέραναν ότι τα συμπτώματα αυξάνονταν κατά 7% έως 12% σε άτομα που ανέφεραν ότι κατανάλωναν τέτοια τρόφιμα και ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος φάνηκε να σχετίζεται με την κατανάλωση τηγανητών πατατών.

Πώς σχετίζεται η τηγανητή πατάτα με την κατάθλιψη

Θέλοντας να διερευνήσουν αυτές τις συσχετίσεις μεταξύ των ψυχικών διαταραχών και της συχνής κατανάλωσης τηγανητών τροφίμων, η ομάδα απομόνωσε το ακρυλαμίδιο, μια οργανική κρυσταλλική ένωση που δημιουργείται κατά τη θερμική επεξεργασία, για να μελετήσει σε ζωικά πειραματικά μοντέλα.

Όταν δοκίμασαν την επίδρασή του στα ψάρια ζέβρα, διαπίστωσαν ότι μείωσε την πρόθεσή τους να εξερευνήσουν νέα εδάφη, αλλά και την κοινωνικότητά τους, συμπεριφορές που εκτιμάται ότι είναι παρόμοιες με το άγχος και την κατάθλιψη στους ανθρώπους. Ανακάλυψαν, επίσης, ότι η κατανάλωση ακρυλαμιδίου μείωσε την έκφραση της πρωτεΐνης tjp2a, η οποία έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να διαπεράσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.

Αν και σίγουρα θα χρειαστούν περισσότερα ερευνητικά στοιχεία για να επικυρωθεί αυτή η συσχέτιση, οι ερευνητές φωτίζουν ακόμα μια πτυχή που αναδεικνύει έναν φαύλο κύκλο: αναγνωρίζουν ότι ήταν πιθανό οι άνθρωποι στην ομάδα δεδομένων που μελέτησαν να κατανάλωναν περισσότερα τηγανητά τρόφιμα επειδή έπασχαν από άγχος ή κατάθλιψη.

Πηγή: ygeiamou

Photo By Pixabay

Διαβάστε επίσης:

Έμφραγμα: Διπλάσιος ο κίνδυνος για τις γυναίκες έως 55 ετών

Οργισμένοι οι υγειονομικοί με την εγκύκλιο Γκάγκα για τις εφημερίες

Oστεοαρθρίτιδα: Καινοτόμος θεραπεία μειώνει τη φλεγμονή και τον πόνο