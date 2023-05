Ένα βίντεο που σοκάρει ήρθε κάνει τον γύρω του διαδικτύου και δείχνει έναν μαθητή στις Ηνωμένες Πολιτείες να περνάει δίπλα από συμμαθητή του και να τον μαχαιρώνει.

Το βίντεο δείχνει έναν μαθητή με λευκό φούτερ να περνάει δίπλα από έναν συμμαθητή του, ο οποίος φορούσε μαύρη κουκούλα. Ο δεύτερος περίμενε στον τοίχο σε έναν κοινόχρηστο χώρο του γυμνασίου Mifflin στο Οχάιο, γύρω στην ώρα που τα παιδιά σχολούσαν.

Ο μαθητής με το λευκό φούτερ πλησίασε ανυποψίαστος κι ο έφηβος με τη μαύρη κουκούλα φαίνεται να βγάζει το μαχαίρι που το είχε κρυμμένο πίσω από τη μέση του και να μαχαιρώνει τον συμμαθητή του. Το θύμα προσπάθησε αμέσως να τρέξει μακριά, αλλά ο δράστης τον κυνήγησε σε μια προσπάθεια να τον μαχαιρώσει ξανά.

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο, το θύμα είχε πολλαπλές μαχαιριές, ενώ του παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες από τη νοσοκόμα του σχολείου. Ο δράστης με το μαχαίρι – ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί – κατηγορήθηκε για κακουργηματική επίθεση, σύμφωνα με την αστυνομία του Κολόμπους, και οδηγήθηκε στα κρατητήρια ανηλίκων της κομητείας Φράνκλιν.

