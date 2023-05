Ο συνθέτης και κιμπορντίστας Μιχάλης Κουμπιός, ο παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής Throdef και ο βιρτουόζος στο κανονάκι Πάνος Δημητρακόπουλος.

Από τη σύμπραξη τους γεννήθηκε το μυσταγωγικό project ηλεκτρονικής μουσικής με τον συμβολικό τίτλο Pnyx.

Με το συμπαγές και πυκνό ηχόχρωμά τους ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας παρουσιάσουν ένα οπτικοακουστικό θέαμα που ξεδιπλώνει μία ευρεία γκάμα συναισθημάτων.

Ο Μιχάλης Κουμπιός, έχει ξεχωρίσει για τις ιδιαίτερα μελωδικές μουσικές του, που διαπερνούν «ταμπέλες» και «είδη», με διαχρονικές επιτυχίες στην «εθνική» αλλά και την διεθνή μουσική παραγωγή. Δίσκοι του έχουν κυκλοφορήσει στο εξωτερικό και συνθέσεις του κοσμούν δισκογραφικές συλλογές σε μια πλατιά γκάμα ethnic, ambient, Organic House κ.ά. «χρηστικών» μουσικών ετικετών.

Πέρα από τα αναγνωρίσιμα τραγούδια και τα instrumental του, ο Μιχάλης Κουμπιός συνθέτει μουσική για διεθνή ντοκιμαντέρ, χοροθέατρα, εκθέσεις εικαστικών κ.λπ. Κοινός άξονας των έργων του, οι εύθραυστες – και, ταυτόχρονα, δυνατές – μελωδίες του, που ξετυλίγουν έναν ολόκληρο κόσμο, γεμάτο ευαισθησία, όνειρα, προσμονές, έναν

κόσμο τόσο γνωστό μας αλλά και άγνωστο, που ζητά την ευκαιρία για να μας αποκαλύψει την ομορφιά του.

O ThroDef από τους πιο αναγνωρίσιμους dj και μουσικούς παραγωγούς σ’ όλη την Μεσόγειο: η «συμπαγής» μουσική ταυτότητά του, δε χρειάζεται πλέον συστάσεις.

Έχει στο ενεργητικό του remixes σε τραγούδια πασίγνωστων καλλιτεχνών ενώ συνθέσεις του έχουν κυκλοφορήσει στις δημοφιλείς συλλογές Buddha Bar και Cafe de Anatolia. «Σκαρφαλώνει» τα σκαλοπάτια της επιτυχίας αλματωδώς κι αν αγαπάς τη house και δεν τον έχεις ακούσει ποτέ, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.

Ο Πάνος Δημητρακόπουλος, δεξιοτέχνης στο κανονάκι με χαρακτηριστικό αναγνωρίσιμο ήχο, μετρά συνεργασίες με τους σημαντικότερους Έλληνες δημιουργούς, τραγουδιστές και μουσικούς των τελευταίων 30 χρόνων, όπως και με πολύ γνωστούς συνθέτες παγκόσμιας εμβέλειας (Loreena Mc Kennitt,Zbigniew Preisner κ.α.)

Ο μυστικισμός της Ανατολής κι ο λυρισμός της Δύσης συνδυάζονται, τόσο στην εκφραστική του δεινότητα και στους αυτοσχεδιασμούς του όσο και στις συνθέσεις του, που παρουσιάζουν και ολοκληρώνουν τη μουσική του προσωπικότητα.

Πληροφορίες:

29 Μαΐου 2023

Ώρα έναρξης: 21:00

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης,

Πειραιώς 206, Ταύρος 177 78

Γενική είσοδος: είκοσι (20,00) ευρώ

Μειωμένο εισιτήριο: δεκαπέντε (15,00) ευρώ.

Προπώληση: www.mcf.g – www.ticketservices.gr

