Ο άντρας της πέθανε αιφνίδια την περασμένη χρονιά. Εκείνη ήταν η «θλιμμένη χήρα από τη Γιούτα». Ένα χρόνο μετά έμελλε να συλληφθεί για τον φόνο του.

Η Κούρι Ρίτσινς έγραψε ένα παιδικό βιβλίο που ήλπιζε – όπως δήλωσε η ίδια – ότι θα βοηθούσε τους τρεις γιους της να διαχειριστούν την απώλεια και να παρηγορηθούν με τη σκέψη ότι ο πατέρας τους θα είναι για πάντα κοντά τους.

Τη Δευτέρα – μόλις δυο μήνες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Είσαι μαζί μου;» (Are you with me?) – η Ρίτσινσ κατηγορήθηκε για τον φόνο του άντρα της και συνελήφθη

Η έκθεση νεκροψίας και οι τοξικολογικές εξετάσεις, έδειξαν ότι ο κ. Ρίτσινς , 39 ετών, είχε στον οργανισμό του πέντε φορές θανατηφόρα δόση φαιντανύλης και ότι το φάρμακο ήταν παράνομα αποκτημένο και χωρίς συνταγή γιατρού. Ο ιατροδικαστής κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η φαιντανύλη είχε καταποθεί από το στόμα σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται οι New York Times.

«Τα παιδιά μου και εγώ γράψαμε το βιβλίο για τα διαφορετικά συναισθήματα και το πένθος που βιώσαμε τον τελευταίο χρόνο, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να βοηθήσει και άλλα παιδιά να αντιμετωπίσουν ανάλογες καταστάσεις και να ξαναβρουν την ευτυχία με κάποιον τρόπο. Νιώθουν παρηγοριά στη σκέψη ότι δεν είναι μόνοι τους σε αυτή τη ζωή. Ο μπαμπάς είναι ακόμα εδώ, αλλά με διαφορετικό τρόπο», είχε δηλώσει η 33χρονη στην τηλεοπτική της εμφάνιση.

Η ακροαματική διαδικασία για την προφυλάκιση ή μη της Ρίτσινς έχει οριστεί για τις 19 Μαΐου.

Πώς έφτασαν στα ίχνη της οι αρχές

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το δημοσίευμα των New York Times, το βράδυ της 3ης Μαρτίου του 2022, το ζεύγος Ρίτσινς γιόρταζε την οριστικοποίηση της πώλησης ενός σπιτιού που έφερε εις πέρας η μεσίτρια Κούρι.

Η 33χρονη έφτιαξε στον άντρα της ένα φονικό κοκτέιλ Moscow Mule και του το σέρβιρε στο κρεβάτι. Αργότερα, η Ρίτσινς είπε στους ερευνητές ότι έπεσε για ύπνο και ξύπνησε γύρω στις 3 τα ξημερώματα, επειδή ένα από τα αγόρια είδε εφιάλτη. Όταν επέστρεψε στην κρεβατοκάμαρα, σύμφωνα με τα δικά της λόγια «άγγιξε τον Έρικ και ήταν παγωμένος». Τότε ήταν που κάλεσε την Άμεση Δράση, σύμφωνα με τη μαρτυρία της.

Όταν έφτασαν στο σπίτι οι διασώστες με το ασθενοφόρο και οι βοηθοί σερίφη της κομητείας Σάμιτ έκαναν ό,τι μπορούσαν να τον επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα.

Η Ρίτσινς είπε στους ερευνητές ότι είχε αφήσει το τηλέφωνό της να φορτίζει δίπλα στο κρεβάτι της όταν πήγε να τσεκάρει αν ήταν καλά ο γιος της. Ωστόσο εκείνοι διαπίστωσαν αργότερα ότι το τηλέφωνο είχε κλειδωθεί και ξεκλειδωθεί «πολλές φορές» μεταξύ της ώρας που είπε ότι πήγε στο υπνοδωμάτιο του γιου της και της κλήσης που πραγματοποίησε στην Άμεση Δράση. Επίσης ανακάλυψαν ότι είχε στείλει και λάβει μηνύματα μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, τα οποία αργότερα είχε διαγράψει.

Έπειτα ενδελεχή εξέταση του κινητού της ύποπτης γυναίκας αποκαλύφθηκαν αρκετές συνομιλίες με ένα πρόσωπο, που αναφέρεται ως «C.L.», το οποίο είχε αρκετά μπλεξίματα με τον νόμο για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά. Η Ρίτσινς είχε έρθει σε επαφή μαζί τον Δεκέμβρη 2021 και τον Φεβρουάριο 2022, ζητώντας βοήθεια στην προμήθεια ενός ισχυρού αναλγητικού, δήθεν για έναν πελάτη της που είχε πρόβλημα στη μέση. Δύο εβδομάδες αφού έλαβε τα χάπια, επικοινώνησε ξανά μαζί του ζητώντας «κάτι πιο δυνατό» και «φάρμακα όπως του Μάικλ Τζάκσον», υπονοώντας τη φαιντανύλη. Ο «C.L.» (που αναφέρεται μόνο με τα αρχικά του στα δικαστικά έγγραφα) πούλησε στη γυναίκα 15-30 χάπια φαιντανύλης για 900 δολάρια.

Στις 14 Φεβρουαρίου του 2022, τρεις ημέρες μετά την αγορά, ο κ. Ρίτσινς αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία μετά το εορταστικό δείπνο του ζευγαριού για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στο σπίτι τους. Ο 39χρονος άνδρας είχε εκμυστηρευτεί τότε σε φίλους του ότι πίστευε πως η γυναίκα του προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει. Δύο εβδομάδες αργότερα, η κυρία Ρίτσινς επικοινώνησε με τον «C.L.» ξανά για νέα «παραγγελία» χαπιών φαιντανύλης. Έξι μέρες αργότερα, ο άνδρας της ήταν νεκρός.

