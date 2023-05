Σε έναν συγκλονιστικό τελικό η Ρεάλ Μαδρίτης με το απίστευτο καλάθι του Σέρχιο Γιουλ νίκησε τον Ολυμπιακό με 78-79 και κατέκτησε την 11η Euroleague στην ιστορία της.

Στα τελευταία λεπτά οι Μαδριλένοι βρήκαν μεγάλα σουτ σε αντίθεση με τους «ερυθρόλευκους» που έπαθαν «black out». Ο Σλούκας αστόχησε σε «νεκρό» χρόνο και έτσι η Ρεάλ πανηγύρισε τη 11η Euroleague στην ιστορία της.

Αυτό, ήταν και το μοναδικό καλάθι του Ισπανού γκαρντ στον τελικό, αλλά οι Πειραιώτες έδειξαν τάσεις αυτοχειρίας, αφού ήταν στο +6 (78-72), στο 38′.

Ωστόσο, στο τελευταίο δίλεπτο έμειναν χωρίς πόντο, κάνοντας τη μία κακή επίθεση πίσω από την άλλη, με τον Ροντρίγκεθ στον αντίποδα να βάζει τα μεγάλα σουτ και να φέρνει τη διαφορά στον πόντο (78-77), πριν το μεγάλο σουτ του Γιουλ.

Πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι:

Με τους Φαλ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Καλό ρυθμό από νωρίς είχε η αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους» να μπαίνουν καλά στα σουτ έξω από τα 6,75μ. και τις δύο ομάδες να ήταν μαζί (9-9), στα πρώτα τρία λεπτά.

ONE LAST GAME 🏆 pic.twitter.com/YUiT3mMLey

Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες έσφιξαν αμυντικά και βρίσκοντας καλάθια στο ανοικτό γήπεδο με Βεζένκοφ και Κάναν έτρεξαν επιμέρους σκορ 10-0, για το +9 (19-10), στο 6’. Ακολούθως χρεώθηκαν με δύο φάουλ Φαλ και Μπολομπόι, μένοντας εκτός ματς, με τους Παπανικολάου και Βεζένκοφ να αντιδρούν και να στέλνουν την ομάδα του Πειραιά στο +12 (24-12), στο 8’. Ωστόσο, στον εναπομείναντα χρόνο η επίθεση «κόλλησε» με τη «βασίλισσα» να κλείνει την πρώτη περίοδο με σερί 5-0 (24-17).

𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭 in every sense of the word 💪 @waltertavares22 collects his MVP of #F4GLORY award 🏆🇨🇻 pic.twitter.com/PWg0mRro2s