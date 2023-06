Καρκίνος πνεύμονα: Το χάπι που μειώνει τον κίνδυνο θανάτου έως και 50%

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί παγκοσμίως την πιο συχνή μορφή καρκίνου. Στα αρχικά στάδια δεν παρουσιάζει συνήθως κάποιο σύμπτωμα.

Πιο συχνά παρουσιάζονται συμπτώματα όταν έχει πλέον επεκταθεί αρκετά ή έχει δώσει μεταστάσεις και σε άλλα απομακρυσμένα όργανα, οπότε και οι πιθανότητες πλήρους ίασης είναι πολύ χαμηλές.

Ορισμένες φορές η ανακάλυψη του όγκου είναι τυχαία, οπότε ο ασθενής είναι εντελώς ασυμπτωματικός. Άλλες φορές, τα σημεία και τα συμπτώματα της νόσου δεν φαίνεται να σχετίζονται με τον πνεύμονα και την αναπνοή.

Ένας σημαντικός αριθμός παραγόντων κινδύνου αποδεδειγμένα σχετίζεται με την ανάπτυξη της νόσου, με το κάπνισμα να παίζει κυρίαρχο ρόλο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι καρκίνου του πνεύμονα, καθένας από τους οποίους μπορεί να εμφανίζει ειδικά συμπτώματα και να έχει διαφορετική έκβαση.

Ο συγκεκριμένος καρκίνος αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως, στοιχίζοντας τη ζωή σε 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο.

Κλινικές δοκιμές κατέληξαν στην ανακάλυψη ότι ένα χάπι φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο θανάτου κατά 50%.

Το νέο αυτό φάρμακο, που ονομάζεται οσιμερτινίμπη (Osimertinib), παρασκευάζεται από τον φαρμακευτικό όμιλο AstraZeneca και πωλείται με την ονομασία Tagrisso. Το χάπι αναπτύχθηκε ειδικά για τη θεραπεία του πιο κοινού τύπου καρκίνου του πνεύμονα, του μη μικροκυτταρικού. Οι ασθενείς με αυτόν τον τύπο καρκίνου φέρουν συνήθως μια συγκεκριμένη μετάλλαξη του γονιδίου EGFR (υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα).

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το χάπι που χορηγείται μετά από χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου των ασθενών κατά 51%. Συνολικά, το 88% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το νέο αυτό φάρμακο επέζησαν για πέντε χρόνια, σε σύγκριση με το 78% εκείνων που έλαβαν μόνο το εικονικό φάρμακο.

«Το tagrisso μείωσε τον κίνδυνο θανάτου κατά περισσότερο από το ήμισυ στην επικουρική θεραπεία, καθιερώνοντας περαιτέρω αυτό το μετασχηματιστικό φάρμακο ως βασική θεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα με μετάλλαξη EGFR. Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, του ελέγχου για μεταλλάξεις του EGFR και της θεραπείας όλων όσων έχουν μετάλλαξη EGFR με tagrisso», δήλωσε η Σούζαν Γκάλμπρέιθ, εκτελεστική αντιπρόεδρος στο τμήμα Ογκολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης της AstraZeneca.

Στην κλινική δοκιμή τελευταίας φάσης συμμετείχαν 680 ασθενείς ηλικίας 30 έως 86 ετών σε στάδια από 1b έως 3a, από 26 χώρες. Όλοι οι συμμετέχοντες στη μελέτη εμφάνισαν μετάλλαξη του γονιδίου EGFR, που λέγεται ότι υπάρχει περίπου στο ένα τέταρτο όλων των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα παγκοσμίως. Αυτή η μετάλλαξη ευθύνεται για το 40% των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα στην Ασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεταλλάξεις EGFR είναι πιο πιθανές στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες και μπορούν να εντοπίζονται ακόμη και σε άτομα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ ή που καπνίζουν ελάχιστα.

Το χάπι είναι ήδη διαθέσιμο σε ορισμένους ασθενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Τα ευρήματα των κλινικών δοκιμών φάσης 3 που ηγήθηκε το Πανεπιστήμιο Yale παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (Asco) στο Σικάγο και δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine.

Πηγη: onmed

