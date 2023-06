Κολομβία: Η στιγμή που εντόπισαν στη ζούγκλα τα αγνοούμενα παιδιά (Video)

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο με εικόνες από τη στιγμή της διάσωσης των τεσσάρων παιδιών που αγνοούνταν για 40 ημέρες σε πυκνή ζούγκλα του Αμαζονίου στην Κολομβία έπειτα από αεροπορικό δυστύχημα.

Στα πλάνα, που προκαλούν ρίγος και συγκίνηση, φαίνονται ζωντανά και τα 4 παιδιά να πέφτουν στην αγκαλιά των διασωστών τους.

Τα 4 αδέλφια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελικόπτερο του κολομβιανού στρατού.

