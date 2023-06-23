ΟΠΑΠ Game Time: H ΟΠΑΠ Champion Κορίνα Πολίτη για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων

Η πρωταθλήτρια στίβου μιλάει για την Εθνική Ομάδα, τη σημαντική στήριξη που λαμβάνει από τον ΟΠΑΠ και τους στόχους της

To Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων του στίβου ξεκινά σήμερα στην πόλη Σιλέσια της Πολωνίας και η εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time φιλοξενεί την Κορίνα Πολίτη.

Η ΟΠΑΠ Champion και πρωταθλήτρια των 200 και 400 μέτρων στον στίβο μιλάει για την προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας να παραμείνει στην Α’ κατηγορία της διοργάνωσης στην οποία αγωνίζονται συνολικά 16 χώρες. Τονίζει ότι η Ελλάδα έχει δυνατούς αθλητές σε όλα τα αγωνίσματα και μπορεί να πλασαριστεί πολύ ψηλά.

Η 27χρονη αθλήτρια μιλάει ακόμα για τις πιο σημαντικές στιγμές της πορείας της και τον μεγάλο στόχο της, τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.

Υπογραμμίζει επίσης τη σημαντική στήριξη του χορηγικού προγράμματος ΟΠΑΠ Champions, το οποίο υποστηρίζει τον ελληνικό αθλητισμό και ενισχύει τη νέα γενιά αθλητών.