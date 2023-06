Η GNO TV εμπλουτίζει το περιεχόμενό της με τρεις σημαντικές πρεμιέρες – μία όπερα, μία παράσταση χορού και ένα ρεσιτάλ. Έρχονται «Φάλσταφ», «Το τραγούδι του αηδονιού» και τα «Θραύσματα χρόνου».

Από τις 29 Ιουνίου, η νέα παραγωγή του Φάλσταφ, της τελευταίας όπερας του Τζουζέππε Βέρντι, σε μουσική διεύθυνση Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι και σκηνοθεσία Στήβεν Λάνγκριτζ, η διάσημη χορογραφία του Μάρκο Γκαίκε πάνω στο τραγούδι του αηδονιού του Ίγκορ Στραβίνσκι και το ρεσιτάλ Θραύσματα χρόνου με σολίστ τους Μαργαρίτα Συγγενιώτου και Τίτο Γουβέλη, θα είναι διαθέσιμα στο nationalopera.gr/GNOTV.

H GNO TV δημιουργήθηκε και λειτουργεί με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ο Φάλσταφ στην GNO TV

Η νέα φιλόδοξη παραγωγή της κωμικής όπερας Φάλσταφ, του κύκνειου άσματος του Τζουζέππε Βέρντι, που βασίζεται στην κωμωδία του Σαίξπηρ Οι εύθυμες κυράδες του Ουίνζορ, σε μουσική διεύθυνση Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι και σκηνοθεσία του διακεκριμένου σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή του φημισμένου βρετανικού Φεστιβάλ Όπερας του Γκλάιντμπορν Στήβεν Λάνγκριτζ, έρχεται στην GNO TV. Ύστερα από τις εξαιρετικά επιτυχημένες παραστάσεις τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2023 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος η παραγωγή της ΕΛΣ θα είναι διαθέσιμη από τις 29 Ιουνίου 2023 στο nationalopera.gr/GNOTV.

Κεντρική φιγούρα του έργου ο ξεπεσμένος ιππότης σερ Τζων Φάλσταφ και οι ερωτικές του περιπέτειες, οι οποίες τον καθιστούν περίγελο στη μικρή τοπική κοινωνία. Στο τέλος, μετά από διάφορες κωμικοτραγικές καταστάσεις, οι χαρακτήρες του έργου τραγουδούν όλοι μαζί: «Όλα στον κόσμο είναι ένα καλαμπούρι… αλλά γελά καλύτερα όποιος γελά τελευταίος». Στον ρόλο του τίτλου ο διεθνώς αναγνωρισμένος βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι διακεκριμένοι μονωδοί της ΕΛΣ Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Βασίλης Καβάγιας, Νίκος Στεφάνου, Γιάννης Καλύβας, Γιάννης Γιαννίσης, Τσέλια Κοστέα, Μαριλένα Στριφτόμπολα, Άννα Αγάθωνος και Χρυσάνθη Σπιτάδη.

O Στήβεν Λάνγκριτζ –με τη συνδρομή του Γιώργου Σουγλίδη στα σκηνικά και τα κοστούμια, του Νταν Ο’Νηλ στην κινησιολογία και του Πήτερ Μάμφορντ στους φωτισμούς– μετέφερε την ιστορία του Φάλσταφ στην Αγγλία της δεκαετίας του ’30, μια εποχή όπου κυριαρχούσε ο παραλογισμός της κοινωνικής ιεραρχίας, στα όρια της φεουδαρχίας. Την Ορχήστρα της ΕΛΣ διηύθυνε ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ιταλός αρχιμουσικός Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι, τη Χορωδία της ΕΛΣ ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος και την Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ η Κωνσταντίνα Πιτσιάκου.

Για τη μετάδοση του Φάλσταφ από την GNO TV προπωλούνται εισιτήρια των 10 ευρώ στην www.ticketservices.gr & στα Ταμεία της ΕΛΣ (2130885700, καθημερινά 9.00-21.00).

Χορηγός παράστασης ALPHA BANK

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το τραγούδι του αηδονιού στην GNO TV

Το σπουδαίο μπαλέτο του Ίγκορ Στραβίνσκι «Το τραγούδι του αηδονιού» σε χορογραφία Μάρκο Γκαίκε, το οποίο παρουσιάστηκε από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής τον Απρίλιο του 2019 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ως μέρος του τρίπτυχου Από τη Ρωσία με αγάπη, θα είναι διαθέσιμο από τις 29 Ιουνίου 2023 στο nationalopera.gr/GNOTV.

Ο Ίγκορ Στραβίνσκι επηρέασε βαθύτατα τη μουσική πρωτοπορία των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα. Η προσωπική του διαδρομή πέρασε από πολλές φάσεις και αν κάτι τη χαρακτηρίζει είναι ακριβώς η στιλιστική της ποικιλομορφία.

Οι θεατές που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με παράσταση μπαλέτου του Μάρκο Γκαίκε μένουν κατάπληκτοι: Ο κορυφαίος χορογράφος «επιτίθεται» στο κοινό μέσα από την κίνηση – μέσα από ασυνήθιστες κινήσεις. Η πρώτη παρουσίαση της χορογραφίας «Το τραγούδι του αηδονιού»πραγματοποιήθηκε το 2009 στο Μπαλέτο της Λειψίας, ενώ το 2015 μια νέα εκδοχή της ανέβηκε από το Μπαλέτο της Στουτγάρδης. Όταν ζητήθηκε από τον Γκαίκε να περιγράψει με δυο λόγια το νόημα της χορογραφίας του, εκείνος ανέφερε:

«Τραγούδι, Έρως, Θάνατος». Ο πολυβραβευμένος Γερμανός χορογράφος σημείωσε για Το τραγούδι του αηδονιού: «Τα συστατικά αυτού του κομματιού είναι στην προκειμένη περίπτωση: ένα τραγούδι, ένα πουλί, πολλά πουλιά, η νύχτα των έργων μου, η νύχτα του θεάτρου, η ευθραυστότητα, η ανάδυση, η απόδραση, η φύση που ζει και πεθαίνει, η σύλληψη της ομορφιάς. Ίσως αυτό το κομμάτι να βρίσκεται στον αέρα! Επειδή το κομμάτι είναι σαν μια ανάσα…».

Ο Γκαίκε εκτός από τη χορογραφία υπογράφει και τα σκηνικά. Τα κοστούμια είναι της Μιχαέλας Σπρίνγκερ και οι φωτισμοί του Ούντο Χάμπερλαντ.

Σολίστ στο πιάνο ο διακεκριμένος Έλληνας πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου.

Με τους Χορευτές του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής: Άννα Φράγκου, Μαργαρίτα Κώστογλου, Ρίνα Σιμάντα, Βαγγέλη Μπίκο, Στέλιο Κατωπόδη, Κρίστιαν Μάνεβ, Γιάννη Μητράκη, Έλτον Ντιμρότσι, Θανάση Σολωμό.

Για τη μετάδοση του Τραγουδιού του αηδονιού από την GNO TV προπωλούνται εισιτήρια των 5 ευρώ στην www.ticketservices.gr & στα Ταμεία της ΕΛΣ (2130885700, καθημερινά 9.00-21.00).

Τα Θραύσματα χρόνου στην GNO TV

Μέσα στο παλιό, έρημο εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Φάληρο, άχρονο τόπο μνήμης, ιστορίας και σιωπής, δυο καλλιτέχνες αναβιώνουν μνήμες και συναισθήματα.

Η μουσική και το τραγούδι συνδιαλέγονται. Δημιουργούν γέφυρες ανάμεσα στην καταστροφή και την ελπίδα που τη διαδέχεται. Το ρεσιτάλ «Θραύσματα χρόνου» έρχεται από τις 29 Ιουνίου 2023 δωρεάν στο nationalopera.gr/GNOTV.

H μεσόφωνος Μαργαρίτα Συγγενιώτου και ο πιανίστας Τίτος Γουβέλης ερμηνεύουν συνθέσεις των Φρανσουά Κουπρέν, Γιάννη Κωνσταντινίδη, Πάουλ Ντεσσάου, Οττορίνο Ρεσπίγκι, Τζέιμς Τζόυς, Φρανσίς Πουλένκ, Σεργκέι Ραχμάνινοφ.

Η σκηνοθέτρια Μαριλένα Κατρανίδου σημειώνει: «Τις στιγμές που ο κόσμος γύρω αλλά και μέσα μας γκρεμίζεται, ο απολογισμός είναι αναπόφευκτος. Όπως και το μεγάλο «Ναι». Η κατάφαση στη Zωή. Γιατί πάντα, μέσα στα ερείπια, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, βρίσκουμε το θάρρος να ξαναγεννηθούμε, να επαναπροσδιοριστούμε, να δούμε τον κόσμο με νέα μάτια. Αμυνόμενοι, εξελισσόμαστε». Η διακεκριμένη μεσόφωνος Μαργαρίτα Συγγενιώτου προσθέτει: «Αλλά σε όλα υπάρχει μια ρωγμή, από όπου μπαίνει το φως. Ο χρόνος είναι αμείλικτος και αχανής. Κανένας δεν ξεφεύγει από το μέλλον».

Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Γιώργος Φρέντζος, ενώ τα κοστούμια η Σοφία Αρβανίτη.

Δωρεάν στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 29 Ιουνίου 2023.

H GNO TV με μια ματιά

Η GNO TV αποτελεί έναν νέο άξονα προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και στόχο έχει να διαδώσει το καλλιτεχνικό έργο του ελληνικού λυρικού θεάτρου στα πέρατα του κόσμου, διευρύνοντας την έννοια της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας.

Αν και η GNO TV έκανε την πρεμιέρα της εντός της πανδημίας, εντούτοις η νέα αυτή υπηρεσία δεν ήταν απλώς μια απάντηση στον κορονοϊό, αλλά η ψηφιακή μετάβαση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε μια εποχή με διαφορετικές ανάγκες και νέα δεδομένα. Η GNO TV υλοποιήθηκε με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ.

Η GNO TV προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προτάσεων, από παραστάσεις όπερας και μπαλέτου από την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, οπερέτας, μουσικού θεάτρου και φεστιβάλ από την Εναλλακτική Σκηνή, θεάματα για όλη την οικογένεια, αλλά και παλιότερες παραγωγές της ΕΛΣ, διαδικτυακά φεστιβάλ και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η μετάδοση των παραστάσεων από την GNO TV πραγματοποιείται μέσω του παγκόσμιου δικτύου παράδοσης περιεχομένου Akamai. Πρόκειται για μια on demand πλατφόρμα, η οποία παρέχει στους θεατές τη δυνατότητα να βλέπουν παραστάσεις της ΕΛΣ από την άνεση του σπιτιού τους, σε όποιο χρόνο επιλέξουν και όσες φορές επιθυμούν, στο διάστημα ενός μήνα από την πρώτη προβολή. Οι παραγωγές της GNO TV καταγράφονται στις αίθουσες της ΕΛΣ με πολυκάμερο σύστημα, κινηματογραφική σκηνοθεσία και προβάλλονται με υποτίτλους στα ελληνικά και σε ξένες γλώσσες (αγγλικά, καθώς και γαλλικά και γερμανικά όπου αναφέρεται).

