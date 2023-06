Λάκης Λαζόπουλος, Διονύσης Ατζαράκης, Δημήτρης Χριστοφορίδης: «Μια μάνα του χθες, μια μάνα του σήμερα κι ένας πατέρας»

Ο Λάκης Λαζόπουλος συναντιέται επί σκηνής, το Σάββατο 8 Ιουλίου στο Θέατρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, με δυο νέους stand up comedian τον Διονύση Ατζαράκη και τον Δημήτρη Χριστοφορίδη.

Παίζουν επί σκηνής τα κείμενα τους κι ύστερα κι οι τρεις μαζί σ ένα αυτοσχεδιαστικό live μιλάνε για την μαμά, τον μπαμπά, την οικογένεια.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα

τηλ. 2103418550 – [email protected]

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Γεν. Είσοδος: 10€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

TICKET SERVICES

– εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου

– τηλεφωνικά: 2107234567

– online: ticketservices.gr

– ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ

