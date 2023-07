Netflix: 9 ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ που περιμένουμε τον Ιούλιο (videos)

DOM

Ο Ιούλιος στο Νetflix θα είναι γεμάτος με καινούργιες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ που θα μας κρατήσουν παρέα τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Στις 27 Ιουλίου αποχαιρετάμε τον Χένρι Κάβιλ από τον ρόλο του στο «The Witcher» και υποδεχόμαστε την ταινία Venom: Let there Be Carnage με τον Τομ Χάρντι και την τελευταία ταινία SCREAM.

Σειρές

06/07 (2ος κύκλος, πρώτο μέρος)

The Lincoln Lawer

Το δικηγορικό γραφείο του Μίκεϊ τα πάει καλύτερα από ποτέ και η ομάδα του είναι συνεχώς στο πόδι. Ο Μίκεϊ θα γνωρίσει σε αυτόν τον κύκλο ε΄ναν καινούργιο έρωτα ενώ αναλαμβάνει μια υπόθεση υψηλού κύρους. Το δεύτερο μέρος θα κυκλοφορήσει στις 3 Αυγούστου.

Sweet Magnolias (3ος κύκλος)

20/07

Η σειρά ακολουθεί τις τρεις φίλες καθώς ισορροπούν ανάμεσα σε έρωτες, οικογένεια και καριέρα στη δεμένη μικρή πόλη Serenity, στη Νότια Καρολίνα. Στο τρέιλερ της 3ης σεζόν, βλέπουμε τη Dana Sue να προσπαθεί να προχωρήσει με τον πρώην εν διαστάσει σύζυγό της, την Helen κολλημένη ανάμεσα σε δύο άντρες που την αγαπούν και τη Maddie να εξελίσει τη σχέση της με τον προπονητή του μπέιζμπολ Cal . Τέλος, επανεμφνίζεται μια μυστηριώδης γυναίκα από το παρελθόν των Magnolias.

Τhe Witcher

27/07 (3ος κύκλος)

«Έχοντας εμπιστευτεί την εκπαίδευση της Ciri στη Yennefer, τους οδηγεί στο προστατευμένο φρούριο της Aretuza, όπου ελπίζει να ανακαλύψει περισσότερα για τις αχρησιμοποίητες δυνάμεις του κοριτσιού. Αντιθέτως, ανακαλύπτουν ότι έχουν προσγειωθεί σε ένα πεδίο μάχης, πολιτικής διαφθοράς, μαύρης μαγείας και προδοσίας. Πρέπει να αντεπιτεθούν διακινδυνεύοντας τα πάντα – ή ρισκάροντας να χάσουν ο ένας τον άλλον μια και καλή».

Ο πρώτος τόμος της τρίτης σεζόν κυκλοφόρησε στις 19 Ιουνίου και ο δεύτερος τόμος θα κυκλοφορήσει στις 27 Ιουλίου.

Ταινίες

Mamma Mia!

01/07

Διαβάζοντας το ημερολόγιο της μητέρας της, η Σόφι ανακαλύπτει ότι έχει τρεις… πιθανούς μπαμπάδες. Με αφορμή τον επικείμενο γάμο της, αποφασίζει να τους καλέσει κρυφά από τη μαμά της. Κι εκείνοι, είκοσι χρόνια μετά, καταφθάνουν στο ηλιόλουστο ελληνικό νησί όπου θα τελεστεί το μυστήριο.

Gone Girl

01/07

Όταν η γυναίκα του εξαφανίζεται μυστηριωδώς, ο Νικ Νταν παρασύρεται στον ίλιγγο μιας μιντιακής φρενίτιδας, ενώ τα στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια τον μετατρέπουν σε βασικό ύποπτο.

Hapiness for Beginners

27/07

Μετά το πρόσφατο διαζύγιό της, μια δασκάλα επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή και στον έρωτα, όταν συμμετέχει σε ένα εξαντλητικό, ομαδικό ταξίδι πεζοπορίας.

Ντοκιμαντέρ

Unknown: The Lost Pyramid

03/07

Υπόθεση: Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι ερευνούν την ιστορία, ανακαλύπτοντας τάφους και αντικείμενα ηλικίας άνω των 4.000 ετών καθώς αναζητούν μια θαμμένη πυραμίδα.

Deep Fake Love

06/07

Υπόθεση: Πέντε ζευγάρια δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη τους σε μια καυτή σειρά ριάλιτι με έπαθλο €100.000, όπου η τεχνολογία θολώνει το όριο ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα.

Unknown: Killer robots

10/07

Υπόθεση: Τι συμβαίνει όταν μια μηχανή λαμβάνει αποφάσεις ζωής ή θανάτου; Αυτό το ντοκιμαντέρ διερευνά τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατιωτικές εφαρμογές.

