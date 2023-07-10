ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2023 – Γ’ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

Η εναλλακτική θερινή κατασκήνωση του «Ελληνικού Κόσμου» επανέρχεται για ακόμα ένα καλοκαίρι, προσφέροντας δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία και πολύ παιχνίδι. Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συνεχίζει για εικοστή δεύτερη χρονιά το πολύ επιτυχημένο και ιδιαίτερα αγαπητό στα παιδιά πρόγραμμα «Καλοκαίρι στην Πόλη», για τέσσερα δεκαήμερα.

Το Γ’ Δεκαήμερο ξεκινάει τη Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2023 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2023. Απευθύνεται σε παιδιά 5-12 ετών και είναι σχεδιασμένο από το έμπειρο τμήμα Μουσειοπαιδαγωγών του IME. Υλοποιείται στους άρτια εξοπλισμένους χώρους του «Ελληνικού Κόσμου» και θα απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά, που μετά το κλείσιμο των σχολείων παραμένουν στην Αθήνα.

Για δέκα ολόκληρες ημέρες, από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια που συνθέτουν ένα πολυθεματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: εκθέσεις & πειράματα, προβολές στη «Θόλο» Εικονικής Πραγματικότητας, κατασκευές, κινητικά παιχνίδια και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων, ανάλογα με την ηλικία τους. Επίσης, παρέχεται σίτιση (πρόγευμα και γεύμα) που συνδυάζει ισορροπημένα όλες τις ομάδες τροφών με φαγητά που είναι ευχάριστα για τα παιδιά. Διατίθεται δωρεάν υπόγειος χώρος στάθμευσης.

Θεματική Ενότητα:

Ο Αρχιμήδης είναι ένα παιδί που του αρέσει να παρατηρεί τον κόσμο γύρω του και αγαπά πολύ τις επιστήμες και την Αρχαία Ελλάδα. Η διάθεσή του για εξερεύνηση τον οδηγεί στα πιο απίθανα μέρη. Τι θα συμβεί, όμως, όταν βρεθεί μπροστά σε ένα μυστηριώδες αντικείμενο; Μία περιπλάνηση στον κόσμο των τεχνών, των επιστημών, της ιστορίας και της μυθολογίας τον περιμένει, με συνταξιδιώτες όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στο «Καλοκαίρι στην Πόλη».

Ημερήσιο πρόγραμμα:

08:00 – 09:00: Άφιξη στον «Ελληνικό Κόσμο»



09:00 – 10:30: Πρόγραμμα οργανωμένων δραστηριοτήτων στις ομάδες



10:30 – 11:00: Δεκατιανό



11:00 – 13:30: Πρόγραμμα οργανωμένων δραστηριοτήτων στις ομάδες



13:30 – 14:00: Μεσημεριανό γεύμα



14:00 – 15:00: Πρόγραμμα οργανωμένων δραστηριοτήτων στις ομάδες



15:00 – 16:45: Απογευματινή ζώνη (κατ’ επιλογή)



16:45 – 17:00: Αναχώρηση

Τα πειράματα Φυσικής και Χημείας που παρουσιάζονται έχουν την επιστημονική επιμέλεια της ομάδας του PLANET PHYSICS. Πρόκειται για πολύ εντυπωσιακά πειράματα, που ενθουσιάζουν τα παιδιά κι έχουν υψηλή εκπαιδευτική αξία.

Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο Τ. 212 254 0000 και στο email: [email protected]

Ηλεκτρονική προπώληση: http://tickets.hellenic-cosmos.gr/