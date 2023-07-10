Ολοκληρώθηκε η Ψηφιακή Ακαδημία: Travel Edition από τη Eurolife FFH και το Cyber Security International Institute

Περισσότεροι από 9.200 πολίτες σε όλη την Ελλάδα έλαβαν μέρος στις 36 ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν σε 15 νομούς και 31 περιοχές της χώρας

Με μεγάλη επιτυχία και απήχηση ολοκλήρωσε τις δράσεις της η Ψηφιακή Ακαδημία: Travel Edition, η πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε από το Cyber Security International Institute σε συνεργασία με την Eurolife FFH. Συνολικά 36 ημερίδες και live σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε 15 νομούς και 31 περιοχές της χώρας, με στόχο οι κάτοικοι των σημείων αυτών να εκπαιδευτούν δωρεάν επάνω σε ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές και να μάθουν να τα χρησιμοποιούν με ασφάλεια στην καθημερινότητά τους. Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν ιδιαίτερα ένθερμη, με πάνω από 9.200 άτομα συνολικά να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα και να συμμετέχουν στην Ψηφιακή Ακαδημία: Travel Edition, με τους συμμετέχοντες να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την πρακτική αξία των γνώσεων που αποκόμισαν.

Για την Eurolife FFH αξία έχει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά, για αυτό και επενδύει συστηματικά σε προγράμματα που έχουν στον πυρήνα τους την εκπαίδευση και τα οποία διευρύνουν τις δεξιότητες των ανθρώπων. Η Ψηφιακή Ακαδημία: Travel Edition αποτέλεσε μια ιδιαίτερα πρωτότυπη δράση, που μετέφερε τη γνώση γύρω από τα ψηφιακά εργαλεία στις τοπικές κοινότητες σε όλη τη χώρα, δίνοντας την ευκαιρία στη Eurolife FFΗ να βρεθεί για άλλη μια φορά δίπλα στην ελληνική περιφέρεια. Η εταιρεία στήριξε τους εκπαιδευτές του Cyber Security International Institute, που ταξίδεψαν ακόμα και σε πολύ απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας, και μέσα από ανοιχτό κάλεσμα προς τους κατοίκους κάθε περιοχής ανέλαβαν να παρουσιάσουν τα οφέλη από τη χρήση του διαδικτύου, καθώς και συμβουλές cyber security, μέσα από διαδραστικά εργαστήρια, ανοιχτές συζητήσεις και workshops.

Η Ψηφιακή Ακαδημία: Travel Edition ταξίδεψε σε 15 νομούς και 31 περιοχές συνολικά: τον Έβρο (Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, Ορεστιάδα), τη Ροδόπη (Κομοτηνή), τις Σέρρες, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα (Ιωάννινα, Μέτσοβο, Πέραμα, Ανατολή, Καλπάκι, Κόνιτσα, Ασπράγγελοι), την Ευρυτανία (Κερασοχώρι, Γρανίτσα, Καρπενήσι, Φουρνάς), τη Βοιωτία (Λιβαδειά), την Αχαΐα (Καλάβρυτα, Κλειτορία), την Αρκαδία (Τρίπολη), τη Μεσσηνία (Πύλος), τη Σάμο, τις Κυκλάδες (Μύκονος, Σαντορίνη), τα Χανιά (Κολυμβάρι, Πλατανιάς, Παλιό Λιμάνι), το Ρέθυμνο (Ρέθυμνο, Ανώγεια) και το Ηράκλειο (Άγιος Μύρωνας). Η επιτυχία της και η ένθερμη ανταπόκριση των πολιτών αναδεικνύουν την ανάγκη και την αξία της εκπαίδευσης γύρω από την ορθή χρήση του διαδικτύου και τις ευκαιρίες που αυτό προσφέρει, για όλους τους πολίτες.

Η Ψηφιακή Ακαδημία: Travel Edition είναι η μια από τις τρεις πρωτοβουλίες που συνθέτουν το πρόγραμμα των Digital Academies, που έχει ξεκινήσει το 2020 από το Cyber Security International Institute και την Eurolife FFH. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιείται επίσης η Digital Academy: Parent Edition, η οποία απευθύνεται σε γονείς που θέλουν να μάθουν περισσότερα για το διαδίκτυο, προκειμένου να κατευθύνουν τα παιδιά τους σε ό, τι αφορά την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, με ασφάλεια, καθώς και η DigitalAcademy: StudentEdition, μέσω της οποίας παιδιά και μαθητές έρχονται πιο κοντά στον κόσμο του διαδικτύου, παρακολουθώντας δωρεάν μαθήματα που αφορούν βασικές γνώσεις προγραμματισμού, ρομποτικής και game development.