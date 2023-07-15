Taste Atlas: Το ελληνικό φαγητό που βρίσκεται στα 50 χειρότερα του κόσμου (Videos)

Η Κρήτη φημίζεται για την κουζίνα της έχοντας ξετρελάνει ανθρώπους όπως ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσι, μέχρι τον γευσιγνώστη Άντονι Μπουρντέν. Υπάρχει όμως ένα πιάτο με «καταγωγή» από την Κρήτη που βρίσκεται ανάμεσα στα 50 χειρότερα φαγητά του κόσμου σύμφωνα με το TasteAtlas. Και μάλιστα αυτή είναι η μοναδική ελληνική «εκπροσώπηση» στην εν λόγω λίστα.

Οι κατατάξεις συνταγών βασίζονται στις αξιολογήσεις του κοινού του διεθνές μέσου, με μια σειρά μηχανισμών που αναγνωρίζουν τους πραγματικούς χρήστες και αγνοούν τις αξιολογήσεις των bot, των εθνικιστών ή των τοπικών πατριωτών και δίνουν πρόσθετη αξία στις αξιολογήσεις των χρηστών που το σύστημα αναγνωρίζει ως γνώστες. Για τη λίστα «50 χειρότερα βαθμολογημένα πιάτα στον κόσμο» μέχρι τις 13 Ιουλίου 2023, καταγράφηκαν 336.885 αξιολογήσεις, εκ των οποίων οι 227.643 αναγνωρίστηκαν από το σύστημα ως νόμιμες.

Στη λίστα υπάρχει… μπόλικη εκπροσώπηση από Σκανδιναβία, Ρωσία, Αφρική, χώρες της Βαλτικής, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν φημίζεται για την κουζίνα του.

Ποιο είναι όμως αυτό το ελληνικό φαγητό που βρίσκεται στην 31η θέση ανάμεσα στα χειρότερα του κόσμου. Πρόκειται για την σοφεγάδα ή συμπεθεριό και θεωρείται το μπριάμ της Κρήτης.

«Με καταγωγή από την Κρήτη, η σοφεγάδα είναι ένα χορταστικό στιφάδο λαχανικών που μπορεί να φτιαχτεί με οποιαδήποτε λαχανικά της εποχής. Συνήθως περιλαμβάνει κολοκυθάκια, πιπεριές, πατάτες, μελιτζάνες, πράσα, ντομάτες και διάφορα μπαχαρικά και βότανα. Δεν υπάρχει καθορισμένη συνταγή για τη σοφεγάδα, και παρόλο που αποτελείται κυρίως από λαχανικά και απολαμβάνεται συχνά ως νηστίσιμο πιάτο, ορισμένες εκδοχές μπορούν να περιλαμβάνουν θαλασσινά ή σαλιγκάρια.

Αυτό το χορταστικό στιφάδο λέγεται ότι χρονολογείται στις αρχές του 20ού αιώνα και παραδοσιακά παρασκευάζεται σε πήλινα δοχεία. Προαιρετικά, μπορεί επίσης να τελειώσει στο φούρνο. Το πιάτο απολαμβάνεται ως κύριο πιάτο και συνήθως συνοδεύεται από τραγανό ψωμί στο πλάι. Το τυρί φέτα ή μυζήθρα μπορεί να σερβιριστεί στο πλάι ή να θρυμματιστεί πάνω στο πιάτο», αναφέρει το Taste Atlas.

Τα μυρμήγκια σε καλύτερη θέση από τη σοφεγάδα

Μάλιστα αναφορικά με την κατάταξη, πιο… χαμηλά από το κρητικό πιάτο βρίσκεται το hormiga culonas. Μια «λιχουδιά» από την Κολομβία που δεν είναι τίποτα περισσότερο από μυρμήγκια και βρίσκονται στην 36η θέση. Αν σας ενδιαφέρει το πως φτιάχνονται, μουλιάζουν σε αλατισμένο νερό, στη συνέχεια τηγανίζονται για περίπου 45 λεπτά και στραγγίζονται, ενώ τα φτερά αφαιρούνται με το χέρι. Το σνακ πωλείται σε πολυάριθμες γωνιές του δρόμου, φτιαγμένο με την προσθήκη κρασιού ή ψημένο με αλάτι, ενώ ορισμένα πολυτελή εστιατόρια φτιάχνουν τις δικές τους γκουρμέ εκδοχές του πιάτου.

Προσφέροντας μια μοναδική γεύση και άρωμα της Κολομβίας, οι πυθμένες των μυρμηγκιών μπορούν να γίνουν σοβαρά ακριβοί λόγω του γεγονότος ότι βγαίνουν από τις φωλιές τους μόνο για μία ή δύο ημέρες το χρόνο, κατά την περίοδο των βροχών. Η γεύση τους μοιάζει με το κέλυφος του φιστικιού, αλμυρή και τραγανή, και μερικές φορές συγκρίνονται επίσης με χοιρινή πέτσα.

Τα μυρμήγκια είναι μεγάλα και πάντα θηλυκά, ενώ ορισμένοι πιστεύουν ότι έχουν αφροδισιακές ιδιότητες, οπότε τα hormiga culonas δίνονται μερικές φορές ακόμη και ως γαμήλιο δώρο. Αν και πρόκειται για ένα ασυνήθιστο φαγητό, τα μυρμήγκια πιστεύεται ότι προλαμβάνουν την υψηλή χοληστερόλη στο αίμα και είναι γεμάτα πρωτεΐνες και βιταμίνη Β, καθιστώντας το ένα ασυνήθιστο, αλλά υγιεινό σνακ.

Τα δέκα χειρότερα φαγητά της λίστας

10. Surströmming, Σουηδία

Στη θέση 10 με τα χειρότερα φαγητά του κόσμου βρίσκεται το Surströmming. Είναι ένα προϊόν ψαριού που έχει υποστεί ζύμωση. Ένας τύπος ρέγγας, που ψαρεύεται συνήθως την άνοιξη από τα κρύα νερά της Βαλτικής.

Το ψάρι αλατίζεται, καθαρίζεται στη συνέχεια περνάει από μία διαδικασία ζύμωσης προτού κονσερβοποιηθεί. Η συγκεκριμένη ρέγκα διακρίνεται από μία ιδιαίτερα σκληρή και έντονη δυσωδία εξαιτίας της διαδικασίας ζύμωσης. Παρ’ όλη την έντονη γεύση της η ρέγκα που έχει υποστεί ζύμωση έχει μία ενδιαφέρουσα γεύση και είναι ιδανικός συνδυασμός πικάντικου, αλμυρού και όξινου.

9. Cheez Whiz, ΗΠΑ

Το Cheez Whiz είναι ένα εκχύλισμα τυριού που χρησιμοποιείται σαν ντιπ ή σως. Δημιουργήθηκε το 1952 και σήμερα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην αγορά των ΗΠΑ, του Καναδά, των Φιλιππίνων και της Βενεζουέλας. Έχει κιτρινοπορτοκαλί χρώμα και συνήθως είναι μέσα σε ένα γυάλινο βάζο.

Το προϊόν έχει τυρόγαλα, γάλα, αλάτι, μουστάρδα και Worcestershire σως, τυριά, ένζυμα και πολλές άλλες ουσίες όπως γαλακτωματοποιητές και σταθεροποιητές. Συχνά χρησιμοποιείται σαν σως για hot dog, τηγανιτές πατάτες και νάτσος.

8. Gomme, Νορβηγία

Αυτή η παραδοσιακή αλοιφή από τη Νορβηγία είναι ένας είδος γλυκού, καφέ χρώματος τυριού ή ένας τύπος πόριτζ που φτιάχνεται από γάλα και βρώμη ή ρύζι. Μπορεί να είναι και λεπτό και χοντρό, ενώ μπορούν να προστεθούν σταφίδες και κανέλα. Συνήθως το απολαμβάνουν σαν γλυκό και αλείφεται σε ψωμί, κέικ, βάφλες ή lefse, ένας τύπος νορβηγικής πίτας από πατάτες, αλεύρι, βούτυρο και κρέμα.

7. Λούθερ μπέργκερ, Τζόρτζια, ΗΠΑ

Είναι ένα από τα πιο ανθυγιεινά μπέργκερ στον κόσμο με πάνω από 1.000 θερμίδες, ωστόσο πρόκειται για έναν ιδιαίτερο συνδυασμό συστατικών, καθώς αντί για το κλασικό ψωμί για μπέργκερ αποτελείται από δυο ντόνατ βουτηγμένα στη ζάχαρη και επιπλέον περιλαμβάνει τυρί, μπέικον, μπιφτέκι και σερβίρεται χωρίς λαχανικά.

6. Sklandrausis, Λετονία

Πρόκειται για μία στρογγυλή πίτα από τη Λετονία που παρασκευάζεται από τον 16ο αιώνα και έχει γέμιση από πατάτες και καρότα, επικάλυψη από κρέμα γάλακτος, κανέλα και κύμινο. Μπορεί να καταναλωθεί μαζί με γάλα ή τσάι.

5. Devilled Kidneys, Βρετανία

Κάποτε ήταν ένα διάσημο πρωινό της βικτοριανής εποχής. Εμφανίστηκε αρχικά τον 18ο αιώνα, αλλά έγινε διάσημο κυρίως κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Το πιάτο που ονομάζεται Devilled Kidneys (Διαβολικά νεφρά), σήμερα καταναλώνεται κυρίως σαν ένα ελαφρύ μεσημεριανό.

Πρόκειται για συκώτι γαρνιρισμένο με καυτερή σως με ξύδι και μουστάρδα, σως Worcestershire, μπαχαρικά και μερικές φορές κομπόστα φρούτων. Στη συνέχεια τοποθετούν από πάνω φρέσκο μαϊντανό και σερβίρεται με λευκό ψωμί.

4. Σαλάτα Indigirka, Ρωσία

Ρωσική ψαροσαλάτα που έχει τις ρίζες της στη Γιακουτία. Αποτελείται από κατεψυγμένο ψάρι σε κύβους που συνδυάζεται με κρεμμύδια, λάδι, αλάτι και πιπέρι. Τυπικά χρησιμοποιείται κορέγονος και σερβίρεται σε κρύα μπολ.

Η συγκεκριμένη σαλάτα εμφανίστηκε στα μέσα του 20ου αιώνα και πήρε το όνομά της από τον Ποταμό Indigirka. Πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε από τον σεφ Innokenty Tarbakhov.

3. Spaghetti Pie, ΗΠΑ

Παραδοσιακή αμερικανική πίτα από το Κολοράντο. Φτιάχνεται με έναν συνδυασμό από σπαγγέτι, μοσχαρίσιο κιμά, κρεμμύδια, ντομάτες, πιπεριές, βούτυρο, χτυπημένα αυγά και τυρί όπως μοτσαρέλα, ρικότα ή παρμεζάνα.

Για να ανυψωθεί η γεύση συχνά προστίθεται μαϊντανός, βασιλικός και ρίγανη. Αφού σχηματιστεί, σε αυτή την αλμυρή πίτα τοποθετείται τυρί και ψήνεται σε φούρνο μέχρι να λιώσει το τυρί και τα σπαγγέτι να αποκτήσουν ένα καφέ χρυσαφί χρώμα.

2. Hákarl, Ισλανδία

Είναι η εθνική λιχουδιά της Ισλανδίας και παρασκευάζεται από σάρκα καρχαρία, δηλαδή καρχαρία της Γροιλανδίας και άλλους καρχαρίες αντίστοιχου είδους. Το κρέας πρώτα παστώνεται έως και τρεις μήνες, στη συνέχεια κρεμιέται και αφήνεται να στεγνώσει για άλλους τέσσερις έως πέντε μήνες.

Υπάρχουν δύο ποικιλίες του πιάτου: το μαστιχωτό, κοκκινωπό glerhákarl και το τρυφερό, λευκό skyrhákarl. Συχνά θεωρείται τροφή για τους γενναίους, επειδή η υψηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία συχνά προκαλεί πνιγμό. Το παστό κρέας καρχαρία συνήθως κόβεται σε κύβους και σερβίρεται σε οδοντογλυφίδες με ένα συνοδευτικό σφηνάκι από ένα τοπικό απόσταγμα γνωστό ως brennivin.

Το χειρότερο πιάτο του κόσμου

1. Gamalost, Νορβηγία

To Gamalost, είναι ένα παραδοσιακό νορβηγικό τυρί που δημιουργείται από αποβουτυρωμένο γάλα αγελάδας. Το τυρί έχει ώριμη φλούδα μούχλας. Η υφή του είναι πυκνή, με κόκκους και σκληρή. Έχει έντονη μυρωδιά και καυτερή γεύση, ενώ είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες.

