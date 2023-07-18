Προαστιακός: Με λεωφορεία τα δρομολόγια στο τμήμα Άνω Λιόσια-Κιάτο λόγω της φωτιάς

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Με λεωφορεία πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιόσια-Κιάτο.
Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση της Hellenic Train, παραμένει η διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα του προαστιακού Άνω Λιόσια-Κιάτο εξαιτίας της φωτιάς.
Τα δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα πραγματοποιούνται με λεωφορεία, με όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, μέχρι νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική και τον διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ).
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