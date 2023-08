Tetris: Συγγραφέας διεκδικεί την πνευματική ιδιοκτησία της ταινίας που πρόβαλε η Apple TV για την ιστορία του παιχνιδιού

«Μήλον της έριδος» έγινε το δημοφιλές παιχνίδι καθώς μετά την προβολή της ταινίας «Tetris» τον περασμένο Μάρτιο στην πλατφόρμα Apple TV, συγγραφέας διεκδικεί αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων κάνοντας λόγο για λογοκλοπή.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Dan Ackerman υποστηρίζει πως το περιεχόμενο της ταινίας είναι παρόμοιο με αυτό του βιβλίου του με τίτλο «The Tetris Effect: The Game that Hypnotized the World».

Ο ίδιος εξηγεί ότι, προτού εκδώσει το βιβλίο του, είχε αποστείλει αντίγραφο στην Tetris Company λαμβάνοντας ωστόσο αρνητική απάντηση από την εταιρεία που δεν του χορηγούσε άδεια για την πνευματική ιδιοκτησία.

Ωστόσο, κατηγορεί σήμερα την εταιρεία πως η διευθύνουσα σύμβουλος άρχισε να αντιγράφει το βιβλίο του το 2017 μαζί με τον σεναριογράφο Noah Pink απειλώντας, μάλιστα, με μηνύσεις τον ίδιο τον συγγραφέα.

Τόσο η ταινία όσο και το βιβλίο έχουν ως επίκεντρό τους την ιστορία κατασκευής του δημοφιλούς και παιχνιδιού.

Μέχρι στιγμής, τόσο η Tetris Company όσο και η Apple TV δεν έχουν προχωρήσει σε σχολιασμό.

Διαβάστε επίσης:

Βίαιος θάνατος Ιταλίδας από το χέρι του τούρκου πρώην συντρόφου της

Ουκρανία: Δεύτερη ευκαιρία για ακρωτηριασμένο στρατιώτη – Σταρ του μπαλέτου (Videos)

Κίνα: Μετά τις πλημμύρες, στο έλεος των κατολισθήσεων – 21 νεκροί