Ταινίες πρώτης προβολής: Από σήμερα στους κινηματογράφους το Οπενχάιμερ του Κρίστοφερ Νόλαν (videos)

Ίσως μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς βγαίνει σήμερα στις κινηματογραφικές αίθουσες και δεν είναι άλλη από το Όπενχάιμερ με τον Κίλιαν Μέρφι. Επιπλέον, αν είστε λάτρεις των ταινιών με πρωταγωνιστή τον Δράκουλα, η ταινία Demeter: Η Αφύπνιση του Κακού είναι βασισμένη σε ένα από τα πιο ανατριχιαστικά κεφάλαια του κλασικού «Δράκουλα» (Μπραμ Στόκερ) με τίτλο «Ημερολόγιο του Καπετάνιου». Από την άλλη ο Λίαμ Νίσον δεν μπορεί να βρει την ησυχία του και ξαναπαίρνει τα όπλα του και για το τέλος – επειδή όλα τα παραπάνω πέφτουν κάπως «βαριά» – μια γαλλική κωμωδία έρχεται να «δροσίσει» τις τελευταίες μας καλοκαιρινές ημέρες.

Οπενχάιμερ

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, το Οπενχάιμερ είναι ένα επικό θρίλερ που σπρώχνει το κοινό στο παράδοξο του αινιγματικού ανθρώπου που πρέπει να ρισκάρει να καταστρέψει τον κόσμο για να τον σώσει.

Η ταινία βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer του Κάι Μπερντ και του αείμνηστου Μάρτιν Τζ. Σέργουιν.

Πρωταγωνιστούν: Cillian Murphy, Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Josh Hartnett, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Olivia Thirlby, Jack Quaid, Kenneth Branagh, Casey Affleck, Dane DeHaan, Gary Oldman

Demeter: Η Αφύπνιση του Κακού

Βασισμένη μονάχα σε ένα κεφάλαιο, στο «Ημερολόγιο του Καπετάνιου» από το κλασικό μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ, «Δράκουλα», η ιστορία τοποθετείται στη ρωσική σκούνα, Ντιμίτερ, που ναυλώθηκε για να μεταφέρει ιδιωτικό φορτίο – είκοσι τέσσερα ασημάδευτα κιβώτια – από τα Καρπάθια όρη στο Λονδίνο.

Η ταινία αφηγείται τα περίεργα γεγονότα που έπληξαν το καταραμένο πλήρωμα όσο προσπαθούσαν να επιβιώσουν στο ωκεάνιο ταξίδι τους, κυνηγημένοι κάθε νύχτα από μια τρομακτική παρουσία. Όταν το πλοίο έφτασε τελικά στον προορισμό του ήταν ρημαγμένο χωρίς ίχνος του πληρώματος.

Πρωταγωνιστούν: David Dastmalchian, Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham, Chris Walley, Jon Jon Briones, Javier Botet, Nikolai Nikolaeff

Αντίστροφη Μέτρηση

Ένα στέλεχος τράπεζας δέχεται απειλή για βόμβα ενώ οδηγεί, με τα παιδιά του προς το σχολείο τους. Η βόμβα βρίσκεται κάτω από το κάθισμά του, και θα εκραγεί αν βγει από το αμάξι.

Πρωταγωνιστούν: Liam Neeson, Jack Champion, Noma Dumezweni, Matthew Modine, Embeth Davidtz, Arian Moayed, Emily Kusche

Οι 2 Αλφρέντ

Ο άνεργος μεσήλικας Αλεξάντρ ψάχνει να βρει δουλειά. Σε συνέντευξη του για μια θέση σε εταιρεία που διευθύνει ένας φευγάτος τριαντάρης, αναγκάζεται να αποκρύψει το γεγονός πως είναι πατέρας δύο μικρών παιδιών.

Πρωταγωνιστούν: Ντενί Πονταλιντές, Σαντρίν Κιμπερλέν, Μπρουνό Πονταλιντές

