«Βόμβα» έριξε ο Χρήστος Σπίρτζης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, καθώς ανέφερε πως δεν θα ψηφίσει στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Εχω διαφωνήσει με τις διαδικασίες που αποφασίστηκαν μετά την μεγάλη ήττα που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, και δεν θα συμμετάσχω στο διαρκές συνέδριο αλλά ούτε και στις κάλπες του Σεπτέμβριου», τόνισε ο πρώην υπουργός και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο ανέφερε ότι θα συμμετάσχει στο συνέδριο του Νοεμβρίου.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όφειλε να μπει σε βαθύ διάλογο για τα αίτια της πορείας του. Αντί γι’ αυτό, όπως υπογράμμισε, μετατόπισε το βάρος της διαδικασίας από την πολιτική στην επικοινωνία.

Ερωτηθείς για τις υποψηφιότητες για την προεδρία, με αφορμή και την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασσελάκη, τόνισε ότι «για να είναι καλοί οι αρχηγοί χρειάζονται αξιόπιστη ομάδα αλλά όχι μέσα από μια διαδικασία που εκφυλίζει την πολιτική και δεν την έχει στην πρώτη γραμμή».

