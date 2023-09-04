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04.09.2023 19:23

Καισαριανή: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης με τη σύριγγα αλλά δεν εντοπίστηκε

04.09.2023 19:23
SURIGGA_KAISARIANH
Screenshot Mega

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που κάρφωσε σύριγγα που φέρεται να περιείχε σπερματικό υγρό σε 26χρονη γυναίκα στην Καισαριανή. Ο άνδρας δεν έχει ωστόσο εντοπιστεί ακόμα.

Μέσα από την ανάλυση του σχετικού βίντεο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη σύμφωνα με το MEGA, χωρίς όμως να έχουν καταφέρει να τον εντοπίσουν ακόμα.

Το λευκό υγρό που περιείχε η σύριγγα ήταν μάλλον σπέρμα, ενώ το 26χρονο θύμα έχει υποβληθεί σε σειρά αιματολογικών εξετάσεων προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο μόλυνσης από το περιεχόμενο της σύριγγας.

Η 26χρονη παραμένει σε σοκ, αναμένοντας την σύλληψη του νεαρού που την κάρφωσε με την σύριγγα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά από προβολή του υλικού κατά την κατάθεσή της, η 26χρονη συνειδητοποίησε πως δεν γνωρίζει τον δράστη και δεν τον είχε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν.

Το χρονικό της επίθεσης

Νωρίς το βράδυ της Τρίτης, 29 Αυγούστου, η 26χρονη διασχίζει τον δρόμο στην Καισαριανή μαζί με μια ακόμη γυναίκα. Ο δράστης παραμονεύει και όταν περνάνε από δίπλα του τις ακολουθεί.

Οι δύο γυναίκες δεν έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται και έτσι συνεχίζουν τον δρόμο τους. Τότε ο δράστης ελέγχει με το βλέμμα του για να δει εάν κάποιος βλέπει τι συμβαίνει, κρατώντας στα χέρια του την επίμαχη σύριγγα.

Γρήγορα ο άνδρας εκτοξεύει από τη σύριγγα το λευκό υγρό που περιείχε, με τις δύο γυναίκες να συνεχίζουν να μην καταλαβαίνουν κάτι εκείνη την ώρα συνεχίζοντας την πορεία τους.

Επιστρέφοντας στο σπίτι η 26χρονη αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και δύο μέρες μετά πήγε στην αστυνομία για να κάνει καταγγελία. Από τότε η αστυνομία ερευνά την υπόθεση προσπαθώντας να φτάσει στον δράση.

Στο μεταξύ, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του αγνώστου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

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